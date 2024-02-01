"Ліверпуль" принизив "Челсі" із Мудриком у чемпіонаті Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український футболіст Михайло Мудрик розпочав матч у запасі лондонців та вийшов на заміну одразу по перерві. На той час "Челсі" поступався з рахунком 0:2. "Ліверпуль" на 23-й хвилині вперед вивів Діогу Жота. Збільшив перевагу господарів поля Конор Бредлі. Наприкінці першого тайму Дарвін Нуньєс втратив шанс довести рахунок до розгромного, коли не реалізував пенальті.

Читайте також: Відставки Клоппа і Хаві та кінець панування Джоковича. Головні новини світового спорту за тиждень

На 65-й хвилині третій гол за команду Юргена Клоппа забив Домінік Собослай. "Челсі" скоротив відставання зусиллями Крістофера Нкунку. "Червоні" на 79-й хвилині знову відновили перевагу в три м'ячі завдяки точному удару Луїса Діаса.

"Ліверпуль" переміг "Челсі" 4:1, набрав 51 очко та зберіг відрив у 5 пунктів від найближчих переслідувачів - "Арсенала" та "Манчестер Сіті", який зберігає матч у запасі.

"Челсі" має 31 бал та займає десяту позицію.

Чемпіонат Англії

22-й тур

31 січня

"Ліверпуль" - "Челсі" 4:1

Голи: Діогу Жота, 23, Бредлі, 39, Собослай, 65, Діас, 79 - Нкунку, 71

Нереалізований пенальті: Нуньєс, 45+2 ("Ліверпуль")