Збірна України дізналася суперників в Лізі Націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна виступить у дивізіоні В, де суперниками стануть збірні Чехії, Албанії та Грузії.

Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіону В, піднімуться до дивізіону А. Збірні, які посядуть останні місця, перейдуть до дивізіону С.

Груповий турнір відбудеться з 5 вересня по 19 листопада 2024 року.