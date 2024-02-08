Збірна України дізналася суперників в Лізі Націй
8 лютого у Парижі (Франція) відбулось жеребкування Ліги націй УЄФА сезону-2024/25. Збірна України з футболу дізналася своїх суперників по групі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна виступить у дивізіоні В, де суперниками стануть збірні Чехії, Албанії та Грузії.
Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіону В, піднімуться до дивізіону А. Збірні, які посядуть останні місця, перейдуть до дивізіону С.
Груповий турнір відбудеться з 5 вересня по 19 листопада 2024 року.
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