Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Чехії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч відбудеться сьогодні, 10 вересня, на стадіоні Eden Arena в Празі о 21:45 за київським часом.

Заявка збірної України на матч проти Чехії (за номерами):

Георгій Бущан

Юхим Конопля

Валерій Бондар

Максим Таловєров

Владислав Кабаєв

Тарас Степаненко

Андрій Ярмоленко

Руслан Маліновський

Роман Яремчук

Микола Шапаренко

Владислав Ванат

Анатолій Трубін

Ілля Забарний

Георгій Судаков

Віктор Циганков

Віталій Миколенко

Олександр Зінченко

Володимир Бражко

Олександр Тимчик

Михайло Мудрик

Олександр Піхальонок

Микола Матвієнко

Андрій Лунін

До заявки не потрапив Сергій Сидорчук, який перебуває в Празі з командою.