Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Чехії
Збірна України оголосила склад на матч 2-го туру Ліги націй - 2024/2025 у групі В1 проти Чехії
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Матч відбудеться сьогодні, 10 вересня, на стадіоні Eden Arena в Празі о 21:45 за київським часом.
Заявка збірної України на матч проти Чехії (за номерами):
- Георгій Бущан
- Юхим Конопля
- Валерій Бондар
- Максим Таловєров
- Владислав Кабаєв
- Тарас Степаненко
- Андрій Ярмоленко
- Руслан Маліновський
- Роман Яремчук
- Микола Шапаренко
- Владислав Ванат
- Анатолій Трубін
- Ілля Забарний
- Георгій Судаков
- Віктор Циганков
- Віталій Миколенко
- Олександр Зінченко
- Володимир Бражко
- Олександр Тимчик
- Михайло Мудрик
- Олександр Піхальонок
- Микола Матвієнко
- Андрій Лунін
До заявки не потрапив Сергій Сидорчук, який перебуває в Празі з командою.
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У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу зустрічається у Празі з Чехією у 2-му турі Ліги націй. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - 21:45.
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