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Збірна України оголосила заявку на матч проти Чехії в Лізі націй

Марія Науменко
14 жовтня, 2024 понедiлок
10:30
Спорт Збірна України, Україна - Грузія

У понеділок, 14 жовтня, Збірна України опублікувала повну заявку на матч-відповідь проти Чехії в рамках третього туру Ліги націй

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Про це інформує Українська асоціація футболу (УАФ).

До неї увійшли 23 гравці, серед них відсутні захисник Валерій Бондар і півзахисник Владислав Кабаєв. Повернувся до заявки хавбек Тарас Степаненко.

Склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія)

Захисники: Юхим Конопля ("Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк).

Півзахисники: Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Георгій Судаков ("Шахтар" Донецьк), Микола Шапаренко ("Динамо" Київ), Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Іван Калюжний ("Олександрія"), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир),  Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Олександр Зубков ("Шахтар" Донецьк), Дмитро Криськів ("Шахтар" Донецьк).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).\

  • У понеділок, 14 жовтня, збірна України зустрічається у Вроцлаві з Чехією у 4-му турі Ліги націй. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - о 21:45.
Теги:
Польща
Футбол
Чехія
Збірна України
Ліга націй
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