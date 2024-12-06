Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт "Знає, що має робити": промоутер Фʼюрі зізнався, завдяки чому британець може перемогти Усика

"Знає, що має робити": промоутер Фʼюрі зізнався, завдяки чому британець може перемогти Усика

Влад Дідусь
6 грудня, 2024 п'ятниця
17:18
Спорт Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, вважає, що у британця є шанси перемогти Олександра Усика в реванші

Зміст

Про це повідомляє Sky Sports.

"Ф'юрі знає, що має робити. Він знає краще за мене, за тебе, за будь-кого. Він був з ним на рингу. Він бачив його сильні та слабкі сторони. Я думаю, що Тайсон повинен використовувати свої фізичні дані, а це його зріст, джеб і сила удару, в цьому немає ніяких сумнівів, тому він повинен використовувати ці дані", - заявив Френк Воррен.

За словами промоутера, у минулому бою Фʼюрі був близький до перемоги над Усиком.

"Я думаю, що в сьомому раунді він був близький до того, щоб це зробити. Я бачив, як Усику було боляче у двох його останніх боях, від ударів по корпусу, а також від аперкоту Тайсона. Він може постраждати. Тайсон все одно британська легенда, враховуючи все, що він зробив. Він феноменальний боєць", - йдеться у заяві.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. 

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона. 

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

 

Теги:
Новини
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Читайте також:
Валерій Герасимов
Автор Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
Начальник генштабу РФ Герасимов після удару "Орешником" телефонував голові армії США Брауну, - NYT
Бен Ходжес
Автор Влад Дідусь
6 грудня, 2024 п'ятниця
Генерал США Ходжес: мобілізаційний вік в Україні надто високий, а в армії достатньо роботи для жінок
Дональд Трамп
Автор Оксана Ліховід
5 грудня, 2024 четвер
Політолог Таран розповів, які три обіцянки Трамп може дати Путіну, щоб змусити його до паузи у війні
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 грудня
17:47
Оновлено
ракета
РФ ударила ракетою по адмінбудівлі в Кривому Розі: загинув чоловік, серед поранених 6-річна дитина
17:42
Оновлено
Грузія, Тбілісі, мітінг
Дипломати перевіряють дані про затримання українця під час протестів у Грузії
17:35
Ексклюзив
Frankenburg Technologies
"Геніальне й прагматичне рішення": у Defense Express розповіли про естонські зенітні ракети, які планують виробляти в Україні
17:34
Ексклюзив
"Хапають людину і відкривають кримінальну справу": правоохоронець Лисянський про примусову мобілізацію на ТОТ
17:28
Володимир Зеленський
Зеленський може відвідати церемонію відкриття Нотр-Даму, - AFP
17:17
Реджеп Тайїп Ердоган
"Давайте зустрінемося і разом визначимо майбутнє Сирії": Ердоган запропонував допомогу сирійському президенту Асаду, але отримав відмову
17:08
Ольга Стефанішина
Війна вимагає сильнішої відповідальності за несанкціонований доступ до реєстрів, - Стефанішина
17:03
Сирійські повстанці наблизилися до Хомса, третього за величиною міста Сирії, - ЗМІ
17:02
Віктор Орбан
Угорська спецслужба шпигувала за слідчими з ЄС, які раніше перевіряли компанію зятя Орбана, - Politico
16:58
Денис Пушилін
Примусова мобілізація на ТОТ: до суду скерували справу ватажка "ДНР" Пушиліна
16:53
Ярослава Магучіх
Forbes підрахував заробіток Магучіх за 2024 рік
16:41
путін
Путін припустив імовірність розміщення "Орешника" в Білорусі у другому півріччі 2025 року
16:36
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: кожна лікарня в Україні забезпечена генераторами на випадок відсутності електроенергії
16:19
Калін Георгеску
У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів, у якому переміг проросійський кандидат
16:05
електроенергія
Об'єднання у три зони: ЗМІ дізналися про намір влади змінити графіки вимкнень світла в Україні
16:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Сирійсько-лівансько-палестинський трикутник
16:00
Китай
Китай закликає до "поновлення прямих переговорів" України і Москви
15:46
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Воюй або працюй": Шмигаль назвав критерій бронювання за рівнем зарплати справедливим
15:41
Ольга Стефанішина
Стефанішина: переговори про вступ до ЄС уже тривають
15:35
Володимир Зеленський
Двом бригадам ТрО та одній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєні почесні найменування
15:35
Герман Сметанін
В Україні призначать нового очільника Державного космічного агентства, - Сметанін
15:20
Силам оборони передали партію дронів-ракет "Пекло": характеристики
15:19
Аналітика
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Чим небезпечний блекаут для Запорізької АЕС та за яких умов окупанти можуть використати її як брудну бомбу
15:09
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
Військовий експерт Лакійчук припустив, коли Путін може оголосити загальну мобілізацію
14:59
Загиблому на війні ексмеру Умані Олександру Цебрію присвоїли звання Героя України
14:58
прапор України
The Hill: Підтримка України має як моральне, так і геостратегічне підґрунтя
14:47
Наталка Діденко
Де вихідними чекати на дощ і мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко
14:41
СНІД
В Україні створили інтерактивну гру-квіз про ВІЛ/СНІД, гепатити та інші небезпечні хвороби
14:04
OPINION
Як інстаграмниці керують НАТО і Радбезом ООН від імені України
14:02
МЗС
МЗС закликало українців не їхати до Сирії, а в разі перебування там - виїжджати
13:57
Зірка "Оппенгеймера" Емма Дюмон оголосила про свою небінарність і змінила імʼя на чоловіче
13:37
Герман Сметанін
"Із 2,5 млн - 417 нештатних спрацювань": очільник Мінстратегпрому Сметанін сказав, що не так із виробленими для ЗСУ мінами
12:58
Ексклюзив
винищувач Mirage 2000
Усі постачання Україні, заплановані до 2027 року будуть виконані, - політичний оглядач Шкіль про кризу у Франції
12:36
Південнокитайське море
США, Філіппіни та Японія провели спільні навчання у Південнокитайському морі
12:17
Ален Берсе
Генсек Ради Європи Берсе заявив про намір призначити спецпредставника у справах українських дітей
12:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи варто було Україні відмовлятися від ядерної зброї та як відреагував Захід на приїзд Лаврова до Мальти. Акценти світових ЗМІ 6 грудня
12:15
Frankenburg Technologies
Естонська оборонна фірма планує випробовувати свої зенітні ракети в Україні з 2025 року
12:09
ЮНЕСКО визнало українську кобзарсько-лірницьку традицію культурною спадщиною людства
12:02
OPINION
Брехня та кров, безсоромна брехня та кров...
11:54
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт візьме перерву в концертній діяльності, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV