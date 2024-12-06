"Знає, що має робити": промоутер Фʼюрі зізнався, завдяки чому британець може перемогти Усика

Про це повідомляє Sky Sports.

"Ф'юрі знає, що має робити. Він знає краще за мене, за тебе, за будь-кого. Він був з ним на рингу. Він бачив його сильні та слабкі сторони. Я думаю, що Тайсон повинен використовувати свої фізичні дані, а це його зріст, джеб і сила удару, в цьому немає ніяких сумнівів, тому він повинен використовувати ці дані", - заявив Френк Воррен.

За словами промоутера, у минулому бою Фʼюрі був близький до перемоги над Усиком.

"Я думаю, що в сьомому раунді він був близький до того, щоб це зробити. Я бачив, як Усику було боляче у двох його останніх боях, від ударів по корпусу, а також від аперкоту Тайсона. Він може постраждати. Тайсон все одно британська легенда, враховуючи все, що він зробив. Він феноменальний боєць", - йдеться у заяві.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).