Спостерігачі ОБСЄ виявили понад 100 танків окупантів на трьох полігонах в ОРДЛО

Про це йдеться у щоденному звіті №30/2022 СММ ОБСЄ.

"За лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей, Місія зафіксувала 102 танки на трьох полігонах біля Покровки, Круглика і Тернового", - йдеться у звіті.

Зазначається, що 5 лютого в ході повітряного спостереження було виявлено 17 танків невстановленого типу на полігоні поблизу Покровки, де також розміщувалися 17 бойових броньованих машин.

Також спостерігачі виявили 27 танків на полігоні біля Круглика і 9 - на полігоні біля Тернового.

На полігоні поблизу Тернового 7 лютого безпілотник місії виявив 49 танків (Т-72 - 39 одиниць, Т-64 - 10 одиниць). Також на цьому полігоні окупантів знаходилися реактивна система залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) і десять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщених з порушенням ліній відведення.

Також в ОБСЄ назвали кількість порушень режиму тиші.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів (1 вибух у повітрі та 6 вибухів невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Як повідомляється, чотири порушення сталися в районі північніше н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а ще три - на північ від н. п. Старопетрівське (непідконтрольний урядові, 35 км на північний схід від Донецька).

За оцінкою спостерігачів, останні три зазначені вибухи невизначеного походження були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року про заборону таких навчань у зоні безпеки.

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