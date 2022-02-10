Спостерігачі ОБСЄ виявили понад 100 танків окупантів на трьох полігонах в ОРДЛО
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на трьох полігонах окупаційних військ в окремих районах Донецької та Луганської областей 102 танки. Поблизу Тернового помітили реактивну систему залпового вогню
Про це йдеться у щоденному звіті №30/2022 СММ ОБСЄ.
"За лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей, Місія зафіксувала 102 танки на трьох полігонах біля Покровки, Круглика і Тернового", - йдеться у звіті.
Зазначається, що 5 лютого в ході повітряного спостереження було виявлено 17 танків невстановленого типу на полігоні поблизу Покровки, де також розміщувалися 17 бойових броньованих машин.
Також спостерігачі виявили 27 танків на полігоні біля Круглика і 9 - на полігоні біля Тернового.
На полігоні поблизу Тернового 7 лютого безпілотник місії виявив 49 танків (Т-72 - 39 одиниць, Т-64 - 10 одиниць). Також на цьому полігоні окупантів знаходилися реактивна система залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) і десять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщених з порушенням ліній відведення.
Також в ОБСЄ назвали кількість порушень режиму тиші.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів (1 вибух у повітрі та 6 вибухів невизначеного походження)", - йдеться у звіті.
Як повідомляється, чотири порушення сталися в районі північніше н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а ще три - на північ від н. п. Старопетрівське (непідконтрольний урядові, 35 км на північний схід від Донецька).
За оцінкою спостерігачів, останні три зазначені вибухи невизначеного походження були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року про заборону таких навчань у зоні безпеки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.79
Купівля 27.79Продаж 28.07
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.13
- Актуальне
- Важливе