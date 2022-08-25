Про це повідомляє портал Delfi.

Як зазначає портал, обеліск упав о 16:43. Демонтаж стели зайняв близько семи годин, падіння викликало гуркіт і сильний сплеск води в басейні. Деякі спостерігачі зустріли падіння обеліску оплесками.

Підготовчі роботи до знесення пам'ятника розпочали в понеділок, 22 серпня. Територію довкола огородили, влада закликала не приходити до місця проведення робіт. За дотриманням громадського порядку стежили поліцейські.

Знесення всіх елементів радянського меморіального ансамблю зайняло три дні.У вівторок знесли групу скульптур, що зображають радянських воїнів, у середу – скульптуру, що втілювала образ Нікі.

23 червня в Латвії набув чинності закон "Про заборону експонування та демонтаж об'єктів, що прославляють радянські та нацистські режими, на території Латвійської Республіки". Він обумовлював термін та організацію процедури знесення пам'ятника в парку Перемоги в Ризі. Також закон делегував латвійському уряду складання списку інших схожих об'єктів на території країни, що підлягають демонтажу. Наприкінці червня в країні ухвалили рішення, що знести потрібно 69 таких об'єктів. А в середині липня латвійський кабмін підтримав це рішення.

За підрахунками журналіств, від 24 лютого у Європі демонтували понад 20 радянських військових монументів. У Латвії – 3.

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