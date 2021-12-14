Справа Приватбанку: суд скасував рішення на користь Коломойського

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.



Так, суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який задовольнив позов кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. і скасував рішення НБУ про визначення пов'язаних з "ПриватБанком" осіб.



До націоналізації Triantal Investments Ltd, підконтрольна колишньому акціонеру "ПриватБанку" Ігорю Коломойському, була власником майже 17% акцій банку.



Нацбанк зазначає, що рішення ОАСК скасували через позицію Великої палати Верховного суду про те, що рішення НБУ про визначення пов'язаних осіб не можна оскаржити в суді ніякої юрисдикції.

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "ПриватБанку" (на той найбільшими з них були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), ухвалив рішення про націоналізацію цієї фінустанови. Банк перейшов у державну власність.

У 2019 році ОАСК задовольнив вимоги Triantal Investments Ltd. щодо скасування рішення Національного банку від 13 грудня 2016 року №105, яким визначався перелік повʼязаних із "ПриватБанком" фізичних та юридичних осіб.