Справа Приватбанку: суд скасував рішення на користь Коломойського
Шостий апеляційний адмінсуд скасував рішення першої інстанції від 18 квітня 2019 року у справі ПриватБанку, яким визначалися пов'язані з банком особи
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Так, суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який задовольнив позов кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. і скасував рішення НБУ про визначення пов'язаних з "ПриватБанком" осіб.
До націоналізації Triantal Investments Ltd, підконтрольна колишньому акціонеру "ПриватБанку" Ігорю Коломойському, була власником майже 17% акцій банку.
Нацбанк зазначає, що рішення ОАСК скасували через позицію Великої палати Верховного суду про те, що рішення НБУ про визначення пов'язаних осіб не можна оскаржити в суді ніякої юрисдикції.
- Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "ПриватБанку" (на той найбільшими з них були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), ухвалив рішення про націоналізацію цієї фінустанови. Банк перейшов у державну власність.
- У 2019 році ОАСК задовольнив вимоги Triantal Investments Ltd. щодо скасування рішення Національного банку від 13 грудня 2016 року №105, яким визначався перелік повʼязаних із "ПриватБанком" фізичних та юридичних осіб.
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