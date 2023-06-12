Про це повідомляє Sky News.

"52-річну жінку, яка була заарештована в неділю 11 червня 2023 року як підозрювана у зв'язку з триваючим розслідуванням щодо фінансування Шотландської національної партії, було звільнено без пред'явлення звинувачень до завершення подальшого розслідування", – йдеться у повідомленні поліції.

Після звільнення Стерджен зробила заяву, в якій наполягає на свої невинуватості.

"Опинитися в такій ситуації, в якій я опинилася, будучи впевненою, що не скоїла жодного правопорушення, є шоком і глибоко засмучує мене...Я знаю, що це розслідування є важким для людей, і я вдячна, що так багато людей продовжують вірити в мене і розуміють, що я б ніколи не зробила нічого, що могло б зашкодити ані SNP, ані країні", – зазначила вона.

Справа щодо фінансів SNP

У липні 2021 року було розпочато розслідування щодо фінансування SNP. Тоді до поліції надійшли скарги щодо незаконних внесків у казну партії. Зокрема йшлося про витрачання близько 600 тис. фунтів стерлінгів, зібраних прихильниками партії. Ці кошти мали спрямувати на кампанію за незалежність Шотландії, утім у скаргах зазначали, що їх могли використати для інших цілей.

Згодом у квітні 2023 року в межах розслідування було затримано та відпущено чоловіка Стерджен, колишнього виконавчого директора SNP Пітера Мюррелла. Тоді ж поліцейські обшукали будинок ексміністерки і штаб-квартиру SNP в Единбурзі. Було вилучено також будинок на колесах, який був розташований біля будинку матері Мюррелла в Данфермліні. До цього, у травні, Мюррелл і Стерджен подали у відставку.

Майже через два тижні після затримання та звільнення Мюррелла було затримано та звільнено без пред'яви звинувачень скарбника SNP Коліна Бітті. Згодом Бітті покинув посаду скарбника.

Усі троє - Бітті, Стерджен і Мюррелл - були підписантами на рахунках SNP.

Речник SNP своєю чергою заявив, що партія не коментуватиме арешт Стерджен, і додав, що ці питання є предметом розслідування поліції. Також він наголосив, що партія повністю співпрацює зі слідство і продовжуватиме це робити.

11 червня повідомлялося, що британська поліція заарештувала колишню першу міністерку Шотландії Ніколу Стерджен у справі щодо розслідування фінансування та фінансів Шотландської національної партії (SNP).