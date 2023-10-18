Справа про зловживання на понад 62 млн грн: ексзаступнику міністра економіки Грибану збільшили розмір застави

Про це інформує Transparency International Ukraine.

Зазначається, що спершу прокурор просив взяти його під варту з альтернативою застави 9 мільйонів гривень.

"Як і захисники, прокурор не погодилися з рішенням першої інстанції, тому вони подали апеляційні скарги. Прокурор знову просив ВАКС обрати підозрюваному тримання під вартою, а захист - взагалі не застосовувати жоден із запобіжних заходів, оскільки адвокат вважав, що відсутня обґрунтована підозра", - йдеться у повідомленні.

В результаті Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила розмір застави Грибану з 939 400 гривень до 2,7 мільйона гривень.

Зловживання на понад 62 млн грн: у чому підозрюють топчиновників двох міністерств

Грибана підозрюють у пособництві у справі ймовірних зловживань з боку першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького під час закупівлі макаронних виробів. Напередодні ВАКС обрав Висоцькому запобіжний захід у вигляді 805,2 тис. грн застави.

Висоцького підозрюють у двох епізодах зловживань під час закупівель макаронних виробів. За версією слідства, це спричинили збитки у 62,5 млн грн при закупівлі АТ "Укрзалізниця" продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. При цьому неправомірну вигоду, як стверджують слідчі, отримав не сам Висоцький, а компанії-постачальники продукції.

За першим епізодом йшлося про закупівлю продуктів за ринковими цінами у виробника з Польщі через контрольовану фірму-посередницю. За другим епізодом, як стверджують слідчі НАБУ, аналогічна схема діяла під час закупівлі продуктів у турецького виробника за ринковими цінами.

Олександр Грибан проходить по другому епізоду справи. За ним товар в іноземного виробника з Туреччини закупили в березні-серпні 2022 року за кошти Укрзалізниці. Слідство вважає, що збитки за цим епізодом становлять 33,7 млн грн.

Посередником у цій схемі виступало чернівецьке ТОВ "Вінсанд Лайт", інтереси якого нібито лобіював Грибан.

Ексзаступник міністра економіки Грибан пояснив, що він не був в контексті ринку і навіть не знав, хто в Україні постачальники. За його словами, особисто з директором компанії "Вінсанд Лайт" ніколи не спілкувався, а лише передав контакти. А фірму йому начебто порекомендував знайомий, товариш ще з часів навчання в університеті.

Як зазначає Центр протидії корупції, під час обшуків торік у Грибана вилучили 19 800 євро, 55 602 долари, ноутбук Apple MacBook Pro 13 і мобільний телефон Apple iPhone X. Тоді він не зміг надати паролі на до телефона, ні до ноутбука. Грибан пояснював, що ноутбук був щойно купленим, а на телефоні він напередодні обшуку змінив пароль і не зміг його пригадати. Щодо вилучених коштів Грибан сказав, що це були його заощадження й кошти від продажу будинку.

Наприкінці червня 2023 року Грибан звільнився з посади за власним бажанням. А 1 вересня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 939, 4 тис. грн застави.

Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.