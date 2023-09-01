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Справа про зловживання на понад 62 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра економіки Грибану

1 вересня, 2023 п'ятниця
23:31
Кримінал на фото Олександр Грибан

У п'ятницю, 1 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 939, 4 тис. грн застави ексзаступнику міністра економіки. Він є підозрюваним у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Суд ухвалив застосувати до підозрюваного Олександра Грибана запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 939 400 грн. Окрім того, на підозрюваного також покладено такі процесуальні обов’язки: 

  • прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду; 
  • не виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; 
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  •  утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну. 

Як додали в Центрі протидії корупції, кошти підозрюваний має внести протягом 5 днів. За порушення обов’язків заставу можуть стягнути в бюджет. Обов'язки, покладені судом, діятимуть до 24 жовтня 2023 року включно. 

Зловживання на понад 62 млн грн: у чому підозрюють топчиновників двох міністерств

Грибана підозрюють у пособництві у справі ймовірних зловживань з боку першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького під час закупівлі макаронних виробів. Напередодні ВАКС обрав Висоцькому запобіжний захід у вигляді 805,2 тис. грн застави.

Висоцького підозрюють у двох епізодах зловживань під час закупівель макаронних виробів. За версією слідства, це спричинили збитки у 62,5 млн грн при закупівлі АТ "Укрзалізниця" продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. При цьому неправомірну вигоду, як стверджують слідчі, отримав не сам Висоцький, а компанії-постачальники продукції. 

За першим епізодом йшлося про закупівлю продуктів за ринковими цінами у виробника з Польщі через контрольовану фірму-посередницю. За другим епізодом, як стверджують слідчі НАБУ, аналогічна схема діяла під час закупівлі продуктів у турецького виробника за ринковими цінами. 

Олександр Грибан проходить по другому епізоді справи. За ним товар в іноземного виробника з Туреччини закупили в березні-серпні 2022 року за кошти Укрзалізниці. Слідство вважає, що збитки за цим епізодом становлять 33,7 млн грн. 

Посередником у цій схемі виступало чернівецьке ТОВ "Вінсанд Лайт", інтереси якого нібито лобіював Грибан. 

Ексзаступник міністра економіки Грибан пояснив, що він не був в контексті ринку і навіть не знав, хто в Україні постачальники. За його словами, особисто з директором компанії "Вінсанд Лайт" ніколи не спілкувався, а лише передав контакти. А фірму йому начебто порекомендував знайомий, товариш ще з часів навчання в університеті.

Як зазначає Центр протидії корупції, під час обшуків торік у Грибана вилучили 19 800 євро, 55 602 долари, ноутбук Apple MacBook Pro 13 і мобільний телефон Apple iPhone X. Тоді він не зміг надати паролі на до телефона, ні до ноутбука. Грибан пояснював, що ноутбук був щойно купленим, а на телефоні він напередодні обшуку змінив пароль і не зміг його пригадати. Щодо вилучених коштів Грибан сказав, що це були його заощадження й кошти від продажу будинку. 

Наприкінці червня 2023 року Грибан звільнився з посади за власним бажанням.

Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


 
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