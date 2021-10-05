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Головна Суспільство Справа танкера Delfi: Держприкордонслужба заперечує провину командира корабля морської охорони

Справа танкера Delfi: Держприкордонслужба заперечує провину командира корабля морської охорони

5 жовтня, 2021 вiвторок
19:42

Державна прикордонна служба України заявила, що командир корабля морської охорони зробив все, щоб не допустити до Одеського порту танкер Delfi у листопаді 2019 року

Про це повідомила пресслужба відомства.

Там нагадали, що 4 жовтня офіцеру Одеського загону Морської охорони ДПСУ повідомили про підозру у справі щодо танкеру.

Держприкордонслужба та Морська охорона відомства зазначає, що в тій ситуації "командиром корабля в повному обсязі вживалися всі вичерпні заходи"

"Судно під прапором Молдови перебувало в територіальному морі України із закритим кордоном, користуючись свободою судноплавства відповідно до норм міжнародного права, а тому факт незаконного перетину державного кордону відсутній", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що кораблем Морської охорони здійснювалося постійне спостереження за судном і при надходженні інформації від СБУ, група здійснила його огляд.

"Під час перевірки прикордонники зафіксували низку порушень у суднових документах, було відмічено незадовільний стан самого судна, загрозу навігаційній та екологічній безпеці, особливо в тих погодних умовах, що прогнозувалися. Про це негайно були поінформовані взаємодіючі органи, зокрема Державна екологічна інспекція, Державна фіскальна служба, Адміністрація морських портів, Державна служба морського та річкового транспорту, СБУ та Нацполіція", - зазначають прикордонники.

Вони додали, що порушень прикордонного законодавства не виявлено, тож підстав для затримання і конвоювання в порт не було.

Там вважають, що очевидною була необхідність проведення рятувальної операції.

"Забезпечення ж безпеки плавання не входить до компетенції Морської охорони Держприкордонслужби", - наголосили у відомстві.

Прикордонники заявили, що у рамках розвитку ситуації відбулась міжвідомча нарада представників всіх структур, до компетенції яких належало вирішення питань з аварійним плавзасобом.

"Рішення наради зафіксовано протоколом, але конкретних дій із буксирування судна і постановки його в найближчий порт визначено не було. Доручень від інших структур підрозділам Морської охорони не надходило", - зазначили у ДПСУ.

Там додали, що коли капітан судна Delfi подав сигнал лиха, корабель Морської охорони залишався поруч, в готовності врятувати екіпаж.

"Повноваження Морської охорони ДПСУ в частині забезпечення охорони державного кордону, контролю за плаванням і перебуванням невійськових суден у внутрішніх водах України, заходженням їх у внутрішні води і порти України та перебування у них, командиром корабля виконані в повному обсязі, в його діях не було недбалого ставлення до служби", - підсумували у відомстві.

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Одеса
ДПСУ
Держприкордонслужба
повідомлення про підозру
танкер
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