Справи проти волонтерів - це провокації, їх можуть вчиняти або росіяни, або ОП, - політолог Бобиренко
Справи проти волонтерів - це провокації з метою їх дискредитувати. Це може робити або Офіс президента, або російська сторона
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог з Сум Віктор Бобиренко.
"Це провокації, їх можуть підкидати з метою дискредитації волонтерського руху. Це можуть підкидати російські агенти, щоб ми говорили, що є якісь волонтери, які мутять. Але це можуть бути провокації і від Офісу президента, щоб применшити значення руху. Ми знаємо, що є різні волонтери. Є фонди при ОВА, а є громадські організації. У Сумах - це конкуренти", - розповів він.
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