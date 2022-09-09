Про це в ефірі Еспресо сказав політолог з Сум Віктор Бобиренко.

"Це провокації, їх можуть підкидати з метою дискредитації волонтерського руху. Це можуть підкидати російські агенти, щоб ми говорили, що є якісь волонтери, які мутять. Але це можуть бути провокації і від Офісу президента, щоб применшити значення руху. Ми знаємо, що є різні волонтери. Є фонди при ОВА, а є громадські організації. У Сумах - це конкуренти", - розповів він.