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Головна війна з Росією Справи щодо волонтерів - це монополізація влади на забезпечення ЗСУ, - нардепка Зінкевич
Ексклюзив

Справи щодо волонтерів - це монополізація влади на забезпечення ЗСУ, - нардепка Зінкевич

9 вересня, 2022 п'ятниця
16:45
війна з Росією Яна Зінкевич

Звинувачення волонтерів у злочинах має систематичний характер, кожен знає, що можуть прийти до нього

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка Яна Зінкевич.

"Ми бачимо систематичне звинувачення тих чи інших волонтерів. Причому, не нових, а з ім'ям, стосовно якогось крадівництва. Люди працюють багато років, мають репутацію, і ми зараз в становищі, де кожен знає, що можуть прийти до нього. Всі зараз на увазі. Ми розуміємо, що ні перед чим не зупиняться і будуть паплюжити до кінця, навіть явно розуміючи, що це помилка", - вважає вона.

Нардепка вважає, що влада планує монополізувати допомогу Силам оборони.

"Мені здається, що це монополізація влади стосовно того, що тільки держава має займатися ЗСУ і їх підтримкою. А при цьому всі волонтери погані, не має бути лідерів думок, і для того щоб унеможливити підтримку якихось активних громадян", - підсумувала Зінкевич.

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Кримінал
волонтери
волонтери і війна
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