Справи щодо волонтерів - це монополізація влади на забезпечення ЗСУ, - нардепка Зінкевич
Звинувачення волонтерів у злочинах має систематичний характер, кожен знає, що можуть прийти до нього
Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка Яна Зінкевич.
"Ми бачимо систематичне звинувачення тих чи інших волонтерів. Причому, не нових, а з ім'ям, стосовно якогось крадівництва. Люди працюють багато років, мають репутацію, і ми зараз в становищі, де кожен знає, що можуть прийти до нього. Всі зараз на увазі. Ми розуміємо, що ні перед чим не зупиняться і будуть паплюжити до кінця, навіть явно розуміючи, що це помилка", - вважає вона.
Нардепка вважає, що влада планує монополізувати допомогу Силам оборони.
"Мені здається, що це монополізація влади стосовно того, що тільки держава має займатися ЗСУ і їх підтримкою. А при цьому всі волонтери погані, не має бути лідерів думок, і для того щоб унеможливити підтримку якихось активних громадян", - підсумувала Зінкевич.
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