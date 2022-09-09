Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка Яна Зінкевич.

"Ми бачимо систематичне звинувачення тих чи інших волонтерів. Причому, не нових, а з ім'ям, стосовно якогось крадівництва. Люди працюють багато років, мають репутацію, і ми зараз в становищі, де кожен знає, що можуть прийти до нього. Всі зараз на увазі. Ми розуміємо, що ні перед чим не зупиняться і будуть паплюжити до кінця, навіть явно розуміючи, що це помилка", - вважає вона.

Нардепка вважає, що влада планує монополізувати допомогу Силам оборони.

"Мені здається, що це монополізація влади стосовно того, що тільки держава має займатися ЗСУ і їх підтримкою. А при цьому всі волонтери погані, не має бути лідерів думок, і для того щоб унеможливити підтримку якихось активних громадян", - підсумувала Зінкевич.