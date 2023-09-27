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Справу про вбивство Шеремета почали розглядати спочатку

27 вересня, 2023 середа
20:21
Суспільство справа Шеремета

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета відбувається зміна складу суду. Весь судовий процес почався спочатку

Про це повідомила одна із фігуранток Юлія Кузьменко у Facebook.

"Йшов четвертий рік культивування величі арійської раси. Якщо що, то все починається по новому у звʼязку зі зміною складу суду. Трохи гарного - рада побачити Ріфа", - написала вона.

Кузьменко опублікувала фото з ще одним фігурантом справи - військовим і музикантом Андрієм Антоненком (Riffmaster).

Читайте також: Справа Шеремета ще може затягнутися на роки, її потрібно розглядати заново, – адвокат Андрія Антоненка

27 вересня в Шевченківському райсуді Києва було заплановане засідання у справі про вбивство Павла Шеремета.

Історія справи

Журналіст Павло Шеремет, уродженець Білорусі, загинув уранці 20 липня 2016 року: його авто підірвали в центрі Києва. Він був ведучим на білоруському телебаченні, а з 1996 очолював "Білоруську ділову газету". Був противником режиму Лукашенка. З 2012 року працював в Україні.

12 грудня 2019 року українські правоохоронці повідомили про затримання трьох підозрюваних, оприлюднили відеодокази начебто причетності їх до вбивства й оголосили їхні імена на публічному брифінгу. Йшлося про лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Усі троє заперечили свою причетність до вбивства. Докази правоохоронців у цій справі були непрямими, а одним з основним стала експертиза ходи підозрюваних. При цьому, до прикладу, Яна Дугарь стверджувала, що в день, коли, за версією слідства, вона нібито перебувала в Києві, насправді працювала у мобільному військовому госпіталі у Донецькій області.

Печерський райсуд Києва 13 грудня 2019 року ухвалив помістити підозрювану в убивстві журналіста Павла Шеремета військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Антоненка та Кузьменко суд помістив під варту на 2 місяці.16 грудня адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що в нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Антоненко подав позов до суду на президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапку та голову МВС Арсена Авакова за заподіяння шкоди його репутації.

Згодом білоруська опозиція передала ЗМІ записи розмов білоруських спецслужбовців про підготовку вбивства Павла Шеремета. У МВС України заявили, що оприлюднена інформація "підтверджує основну версію слідства". Захист Антоненка назвав цю заяву "очевидною дезінформацією".

На підтримку затриманих організовували низку акцій, на які виходили громадські активісти, волонтери, військові, представники націоналістичних організацій. Вони неодноразово заявляли, що справа має відверто політичний характер, а підозрюваних можна вважати політичними в'язнями. Ув'язненими за політичними причинами їх назвав у березні 2021 року й радник голови ОПУ Арестович.

Антоненко й Кузьменко тривалий час залишалися під вартою, а Яна Дугарь – під домашнім арештом. 

Згідно з рішенням суду від 26 травня 2020 року, Дугарь звільнили під заставу з особистим зобов'язанням носити електронний браслет.

4 серпня 2021 року суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на нічний домашній арешт і дозволив зняти електронний браслет.

30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід для Андрія Антоненка із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. А 27 вересня того самого року змінив запобіжний захід із цілодобового на нічний домашній арешт. У грудні 2021-го Шевченківський райсуд Києва продовжив нічний домашній арешт Андрію Антоненку, але зняв з нього електронний браслет.

У серпні 2021 року Яна Дугарь заявляла про стеження. Про стеження також заявила Юлія Кузьменко.

У липні 2022 року, в шосту річницю вбивства Шеремета, в Офісі генпрокурора повідомляли, що після 21 січня 2022 року судові засідання в цій справі не проводились, зокрема й за клопотаннями самих обвинувачених про відкладення судового розгляду. 

Адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий розповідав Суспільному, що наразі єдиний запобіжний захід, який залишився в справі – це застава, застосована відносно Яни Дугарь. Тим часом усі обвинувачувані у справі від початку повномасштабного вторгнення Росії так чи інакше стали на захист України. Юлія Кузьменко займається медичною справою, Андрій Антоненко та Яна Дугарь служать у війську.

Кримінал
справа Шеремета
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