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Справжня долма з виноградного листя. Рецепт приготування

20 жовтня, 2023 п'ятниця
16:00
рецепти долма

Долма – це кулінарна страва із загорнутого в листя або поміщеного в овочі фаршу. Рецепт приготування долми вигадали на Сході

Інгредієнти для долми:

  • фарш із яловичини - пів кілограма
  • круглий рис - пів склянки
  • свинячий фарш - пів кілограма
  • чотири головки ріпчастої цибулі
  • сушена кінза - одна столова ложка
  • сушений базилік - одна столова ложка
  • сушена материнка - одна чайна ложка
  • томатна паста - дві столові ложки
  • вода - одна склянка
  • листя винограду - 500 г
  • сіль, перець (за смаком)

Рецепт приготування долми:

долма

Фото: ozon

  • пропускаємо через м'ясорубку цибулини
  • перемішуємо з двома видами фаршу
  • додаємо рис, сушену зелень
  • розмішуємо томатну пасту у воді 
  • додаємо у фарш
  • перемішуємо 
  • солимо та перчимо фарш
  • відокремлюємо один від одного листя винограду
  • зрізаємо коріння
  • кладемо лист на робочу поверхню прожилками вгору 
  • викладаємо в лист приблизно одну чайну ложку фаршу
  • акуратно загорнути на зразок маленького пакунка
  • складаємо долму в каструлю щільними рядами по колу 
  • заливаємо її водою до останнього ряду 
  • накриваємо перевернутою тарілкою, щоб під час готування долма не рухалася
  • накриваємо кришкою 
  • ставимо на середній вогонь
  • коли вода закипить, тоді зменшуємо вогонь на малий 
  • варимо близько години
  • подаємо до столу долму з соусом із мацони з товченим часником.

Смачного!

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