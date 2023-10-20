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Справжня долма з виноградного листя. Рецепт приготування
Долма – це кулінарна страва із загорнутого в листя або поміщеного в овочі фаршу. Рецепт приготування долми вигадали на Сході
Інгредієнти для долми:
- фарш із яловичини - пів кілограма
- круглий рис - пів склянки
- свинячий фарш - пів кілограма
- чотири головки ріпчастої цибулі
- сушена кінза - одна столова ложка
- сушений базилік - одна столова ложка
- сушена материнка - одна чайна ложка
- томатна паста - дві столові ложки
- вода - одна склянка
- листя винограду - 500 г
- сіль, перець (за смаком)
Рецепт приготування долми:
Фото: ozon
- пропускаємо через м'ясорубку цибулини
- перемішуємо з двома видами фаршу
- додаємо рис, сушену зелень
- розмішуємо томатну пасту у воді
- додаємо у фарш
- перемішуємо
- солимо та перчимо фарш
- відокремлюємо один від одного листя винограду
- зрізаємо коріння
- кладемо лист на робочу поверхню прожилками вгору
- викладаємо в лист приблизно одну чайну ложку фаршу
- акуратно загорнути на зразок маленького пакунка
- складаємо долму в каструлю щільними рядами по колу
- заливаємо її водою до останнього ряду
- накриваємо перевернутою тарілкою, щоб під час готування долма не рухалася
- накриваємо кришкою
- ставимо на середній вогонь
- коли вода закипить, тоді зменшуємо вогонь на малий
- варимо близько години
- подаємо до столу долму з соусом із мацони з товченим часником.
Смачного!
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