Про це інформує СБУ.

Зазначають, що колаборанткою виявилася мешканка міста Снігурівка. Після початку повномасштабного вторгнення вона добровільно обійняла посаду "голови апарату" в окупаційному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Снігурівського району.

На цій посаді жінка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Вона пропонувала "місця" у лавах загарбників та займалася документами, необхідними для видачі "гумдопомоги" та грошей. Їх видавали окремій групі місцевих на території окупованої Снігурівки.

Також ворожа поплічниця сприяла поширенню кремлівського режиму на окупованій території та підтримувала репресивні захисти загарбників стосовно місцевих. До цієї діяльності вона також намагалася залучити місцевих мешканців. З ними вона проводила відповідні співбесіди та обіцяла покращення життя й підтримку з боку РФ.

Після деокупації району жінка намагалася втекти на тимчасово непідконтрольну територію України на Півдні. Там вона планувала уникнути правосуддя.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

18 листопада СБУ затримала у Тернополі чоловіка, який намагався створити кримінальне угруповання в Україні. Його розшукував Інтерпол.