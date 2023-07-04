Про це повідомили в telegram-каналі ДБР.

Держінспектор та ексзаступник начальника митного поста "Лужанка" сприяли незаконному ввезенню до України вантажівки з електронікою відомої марки без сплати митних платежів.

Стало відомо, що влітку 2022 року з Угорщини до України заїхала вантажівка з електронікою відомого бренду вартістю понад 87 млн грн у кількості понад 3 тис. одиниць: мобільні телефони, планшети, смартгодинники, ноутбуки та навушники.

Працівники митниці пропустили авто через "зелений коридор" та засвідчили відсутність товару, який підлягає декларуванню та сплаті митних платежів. Так до бюджету не надійшло понад 14 млн грн податків.

Усю незаконно ввезену техніку було вилучено та передано на потреби ЗСУ.

Додається, що в іншому епізоді старший держінспектор Одеської митниці у жовтні 2022 року налагодив схему поборів за нестворення штучних проблем при митному оформленні гуманітарної допомоги попри те, що для їх розмитнення діють пільгові умови.

Інспектор вимагав $1200 у представника благодійного фонду за які обіцяв нібито вплинути на службових осіб митного посту, щоб ті не створювали перешкод при розмитненні товару. Його затримали під час одержання частини хабаря - $50.