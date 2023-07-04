Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни помітили підозрюваного, коли той поширював антиукраїнські коментарі у прокремлівських телеграм-каналах та закликав завдавати ракетних ударів по військових об’єктах Миколаєва.

За даними правоохоронців, зловмисник збирав точні координати військових об'єктів, а також пропонував ударити по них російськими ракетами "Кинджал".

Фото: СБУ



Також чоловік збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону. Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.



Відомо, що в разі успішного виконання завдань йому обіцяли грошову винагороду на власну банківську картку.

Фото: СБУ

Однак, працівники СБУ викрили плани зрадника та повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

Йому загрожує довічне ув’язнення.