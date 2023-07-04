Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Пропонував вдарити "кинджалами" по будівлі СБУ та оборонному заводу: у Миколаєві затримали зрадника-інформатора ФСБ

Пропонував вдарити "кинджалами" по будівлі СБУ та оборонному заводу: у Миколаєві затримали зрадника-інформатора ФСБ

4 липня, 2023 вiвторок
11:17
Кримінал Пропонував вдарити "кинджалами" по будівлі СБУ

СБУ затримала російського агента, який готував ракетний удар росіян по будівлях Служби безпеки України та оборонного заводу у Миколаєві

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни помітили підозрюваного, коли той поширював антиукраїнські коментарі у прокремлівських телеграм-каналах та закликав завдавати ракетних ударів по військових об’єктах Миколаєва.

За даними правоохоронців, зловмисник збирав точні координати військових об'єктів, а також пропонував ударити по них російськими ракетами "Кинджал".

Пропонував вдарити "кинджалами" по будівлі СБУ

Фото: СБУ

 
Також чоловік збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону. Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.
 
Відомо, що в разі успішного виконання завдань йому обіцяли грошову винагороду на власну банківську картку.

Пропонував вдарити "кинджалами" по будівлі СБУ

Фото: СБУ

Однак, працівники СБУ викрили плани зрадника та повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

 Йому загрожує довічне ув’язнення.

  • Служба безпеки повідомила про підозру місцевому жителю Черкас, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки.

Миколаїв
СБУ
Війна з Росією
окупанти
Читайте також:
3 липня, 2023 понедiлок
Підвищені оклади і надбавки за сертифікацію: у МОН сказали, як заохочують педагогів в умовах недофінансування сфери освіти
3 липня, 2023 понедiлок
В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
3 липня, 2023 понедiлок
Серйозних наслідків я не очікую: ексголовний інженер Чорнобильської АЕС про можливий теракт окупантів на ЗАЕС
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.44
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 липня
12:30
Володимир Зеленський
Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО
12:26
Ексклюзив
Іран
США та Іран готують неофіційну угоду щодо розмороження частини активів й не введення нових санкцій, - експерт-міжнародник
12:24
Начальника Краматорського військкомату та підлеглих судитимуть за підробку документів для виїзду ухилянтів
12:23
Огляд
міжнародний огляд
Балістичні ракети Ірану можуть загрожувати Європі, мінні поля стримують контрнаступ ЗСУ, російський персонал покидає ЗАЕС. Акценти світових ЗМІ 4 липня
12:23
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що РФ руками Грузії вбиває Саакашвілі. Офіційний Тбілісі відреагував
12:20
Білий дім
У Білому домі знайшли білу речовину, схожу на кокаїн, - WP
12:17
Києво-Печерська лавра
Комісія Мінкульту прибула до Києво-Печерської лаври. Парафіяни УПЦ МП намагаються заблокувати її роботу
12:07
OPINION
Мирослава Барчук
Вікторія Амеліна - людина, що відразу ставала рідною
11:52
електромережі ЛЕП світло
Через ворожі обстріли без світла залишається частина мешканців 6 областей
11:50
біженці
На прихисток для українців країни Європи витратили понад €43 млрд
11:46
Росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, загинули двоє цивільних
11:38
вчитель гроші
Говорила на уроці російською: вчительку з Дніпра оштрафували на 3400 грн
11:24
книжки
"Потрібен хтось на кшталт Гемінгвея": експрезидент Польщі розповів про важливість боротьби з РФ на культурному фронті
11:20
суд
Сприяли ввезенню до України електроніки без сплати митних платежів у понад 14 млн грн: перед судом постануть двоє митників
11:09
Олександр Кваснєвський
"Варіант, який треба брати до уваги:" експрезидент Польщі Кваснєвський припустив імовірність заморожування конфлікту в Україні
10:59
Ексклюзив
Карта. Донеччина/Запорізька область. 30\06\23
Перед селищем Приютне на Запоріжжі точаться позиційні бої, - капітан ЗСУ Прозапас
10:55
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Серед окупантів панує певна паніка, адже їхня максимальна брехня наразі зосереджена навколо Антонівського мосту, - Гуменюк
10:55
Оцінка українців свого добробуту практично не змінилася після повномасштабного вторгнення РФ, - опитування
10:50
нафта
Світові ціни на нафту піднялись до понад $75 за барель
10:46
Meta запустить конкурента Twitter - застосунок Threads
10:45
F-16
Україна не отримає винищувачі F-16 до завершення контрнаступу, - голова військового комітету НАТО
10:37
крилата ракта "Калібр"
Ворог завів один із ракетоносіїв у Чорному морі до пункту базування: скільки "калібрів" напоготові
10:16
Росіяни вдарили по центру села на Чернігівщині: поранено трьох людей
10:10
Ексклюзив
Навколо Бахмута точаться бої, у яких ЗСУ зрізають ворожу "клішню", що нависає над містом, - Згурець
10:02
OPINION
Борислав Береза
Гроші закінчились. Сировинні доходи Росії обвалилися вдвічі
09:44
Оновлено
Росія
У РФ заявили про атаку дронів по території військового об'єкта та селищу поблизу аеропорту "Внуково" під Москвою
09:38
на фото: ЗСУ
Росія вдосконалила тактику щодо сповільнення контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка
09:32
на фото: наслідки обстрілу Росією Херсону
Уранці росіяни атакували Херсон, загинули двоє містян
09:17
напад з ножем
У Польщі затримали підозрюваного, який 1 липня вдарив ножем у груди українця
09:15
вибух зірки
Hubble показав спіральну галактику у сузір’ї Пегаса після вибуху наднової
09:09
Оновлено
Суми
Кількість загиблих через атаку ворожих безпілотників по житловому будинку в Сумах зросла до трьох 
08:44
Інфографіка
Окупанти
Росія втратила в Україні 770 солдатів, 32 артсистеми та 29 безпілотників за добу, - Генштаб ЗСУ
08:41
Китай та США
Китай обмежить експорт деяких матеріалів для виробництва мікросхем
08:01
OPINION
Орест Сохар
Путін політично не протягне і трьох місяців
07:39
Мелітополь
Окупанти мінують засіяні поля й ґрунтові дороги під Мелітополем
07:16
На 4 ділянках фронту - важкі бої, відбулось понад 40 бойових зіткнень протягом доби, - Генштаб
06:40
Вілла дружини очільника Київміськбуду
У дружини очільника "Київміськбуду" виявили віллу у Франції за €20 млн
06:28
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина і далі ветуватиме заявку Швеції на вступ до НАТО, поки всі вимоги не будуть виконані, - Ердоган
05:58
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Маск і Цукерберг очолили рейтинг багатіїв світу, - Bloomberg
05:38
У МЗС Китаю закликали Японію та Південну Корею до тіснішої співпраці та протистояння США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV