Пропонував вдарити "кинджалами" по будівлі СБУ та оборонному заводу: у Миколаєві затримали зрадника-інформатора ФСБ
СБУ затримала російського агента, який готував ракетний удар росіян по будівлях Служби безпеки України та оборонного заводу у Миколаєві
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни помітили підозрюваного, коли той поширював антиукраїнські коментарі у прокремлівських телеграм-каналах та закликав завдавати ракетних ударів по військових об’єктах Миколаєва.
За даними правоохоронців, зловмисник збирав точні координати військових об'єктів, а також пропонував ударити по них російськими ракетами "Кинджал".
Фото: СБУ
Також чоловік збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону. Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.
Відомо, що в разі успішного виконання завдань йому обіцяли грошову винагороду на власну банківську картку.
Фото: СБУ
Однак, працівники СБУ викрили плани зрадника та повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).
Йому загрожує довічне ув’язнення.
- Служба безпеки повідомила про підозру місцевому жителю Черкас, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки.
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