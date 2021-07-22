Спроба побудувати авторитарну державу — Княжицький про роботу п’ятої сесії Ради
Під час п’ятої сесії Верховної Ради України було ухвалено численні законопроєкти в інтересах олігархів
Таку думку в ефірі “Прямого” висловив народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Микола Княжицький.
Так, політик низько оцінив роботу п’ятої сесії Верховної Ради України.
Микола Княжицький
Було по-популістськи, непродумано, голосували за назви законів, а не їх сенси.
Микола Княжицький для прикладу навів закон про деолігархізацію, який насправді закріплює справжніх олігархів і утискає звичайних бізнесменів. Крім того, було згадано “ресурсний закон”, закон про фінансування пам’яток місцевого значення, до якого чогось додали правки до мовного закону, судову реформу тощо.
Стратегічно все це піар, катастрофа і спроба побудувати авторитарну державу людям, які не звикли навіть займати своє маленьке місце в демократичній державі.
Микола Княжицький
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