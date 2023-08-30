Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство "Спроба позбавитися політичних опонентів": європарламентарка фон Крамон про ідею Зеленського прирівняти корупцію до держзради

"Спроба позбавитися політичних опонентів": європарламентарка фон Крамон про ідею Зеленського прирівняти корупцію до держзради

30 серпня, 2023 середа
23:00
Суспільство Виола фон Крамон-Таубадель

Віцеголова делегації ЄП в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон назвала спробою позбавитися політичних опонентів ініціативу президента України Володимира Зеленського прирівняти корупцію під час воєнного стану до державної зради

Про це фон Крамон сказала на засіданні комітетів із закордонних справ та бюджету, запис якого оприлюднив сайт Європарламенту.

Засідання було присвячене пропозиції Єврокомісії підтримати Україну на 50 млрд євро для відбудови та модернізації країни протягом 2024-2027 років.

"Я занепокоєна останньою ініціативою президента Зеленського щодо боротьби з корупцією. Я розглядаю її як спробу позбавитися політичних опонентів. Вона спрямована не на посилення існуючих антикорупційних інституцій, як от НАБУ та САП, а на надання значних повноважень СБУ. Ми маємо уважно стежити за розвитком подій", - сказала фон Крамон.

Читайте також: Нардеп: якщо прирівнювати корупцію до держзради, підслідність має лишатися в НАБУ

Доповідач із питань України Міхаель Галєр назвав недоцільним передавати повноваження від антикорупційних органів до СБУ та наголосив на неприпустимості отримання владою можливості контролювати корупційні справи.

"Я вважаю недоцільним під час війни перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих інституцій, таких як НАБУ та САП, на СБУ шляхом перейменування корупції на державну зраду. З іншого боку, добре, що складність проблеми корупції під час війни визнається на рівні з державною зрадою, але долати цей виклик мають чинні вповноважені інституції. Маємо уникати враження, що метою такої ініціативи є отримання владою можливості контролювати корупційні справи та визначати їхню долю, особливо, коли йдеться про справи щодо високопосадовців", - сказав Галєр.

Водночас він додав, що запровадження антикорупційних запобіжників є спільним інтересом влади, суспільства та міжнародних донорів.

"Боротьба з корупцією в усіх сферах, де залучені великі суми державних і приватних грошей, була важливою до війни, є навіть важливішою під час війни та залишатиметься викликом після неї, коли багато грошей буде спрямовано на відбудову та передвступний порядок денний. Тому є спільний інтерес і українського уряду і парламенту і антикорупційних інституцій та громадянського суспільства, а також міжнародних донорів запровадити запобіжники для належного використання фінансових ресурсів", - сказав Галєр.

  • 27 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть в парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду.
  • За даними УП та ZN.ua в разі підтримки Верховною Радою ініціативи прирівняти корупцію у воєнний час до держзради влада планує дозволити СБУ розслідувати корупцію на великі суми.
  • 30 серпня в Раді зареєстрували законопроєкт №9659 про прирівняння карності корупційних злочинів до держзради на період дії воєнного стану. Законопроєкт ініціювали Дмитро Разумков, Оксана Дмитрієва, Ольга Саладуха, Василь Мокан, Михайло Новіков, Володимир Козак і Валерій Божик.
Новини
Україна
Європарламент
корупція в Україні
Володимир Зеленський
державна зрада
Читайте також:
30 серпня, 2023 середа
Порушував ПДР та чинив опір: У Дніпрі патрульний смертельно поранив водія авто
30 серпня, 2023 середа
Британська розвідка пояснила, чому російські військові відмовляються воювати проти України
30 серпня, 2023 середа
Українська ППО знищила 28 ракет і 15 безпілотників під час нічної атаки противника
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
30 серпня
23:27
Владислав Бабогло
Капітан "Олександрії" перейшов у "Карпати" за 585 тис. євро
22:56
Чорне море, Крим
РФ звинуватила Україну в атаці ракетою по Криму та дронами - по Брянщині
22:29
F-16 Нідерланди
У Данії частина українських пілотів уже може розпочинати льотну підготовку на F-16, - Залужний
21:50
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Уряд Грузії не дозволив президентці Зурабішвілі відвідати Україну та ще низку країн
21:20
Оновлено
Застрелений поліцейським у Дніпрі водій-порушник був п'яним, - ЗМІ
20:56
"Можемо зробити більше": міністр оборони Естонії сказав, де знайти боєприпаси для України
20:37
Ольга Харлан
Іменну ляльку Барбі фехтувальниці Ольги Харлан продали на аукціоні за $10 400
20:33
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Найуспішніша атака дронів по РФ: росіяни втрачають власні стратегічні обʼєкти. Колонка Сергія Згурця
20:19
Жозеп Боррель
Боррель запропонував збільшити до 40 тис. кількість українських військових, яких ЄС тренує цьогоріч
20:02
гроші під час війни
Як зберегти гроші під час війни. Поради фінансиста
19:33
Сергій Палкін
Гендиректор "Шахтаря" заявив про катастрофу в українському футболі
19:32
Перевірка рішень про непридатність до військової служби і залучення цивільних медзакладів: Зеленський провів засідання РНБО щодо роботи ВЛК
19:14
ЗСУ, міномет, міна
ЗСУ відбили атаки РФ у районі Старомайорського Донецької області, - зведення Генштабу
19:00
Х-47 "Кинжал" та його носій МиГ-31К
Винищувачі МіГ-31: чим загрожує українцям цей літак і які його характеристики
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 553 дня війни: "бавовна" на аеродромі Пскова та палкий привіт від СБУ окупантам на Запоріжжі
18:37
OPINION
на фото: Олексій Білошицький
Країна поваги до закону і порядку чи країна бєспрєдєла
18:34
Кримський міст
Росіяни встановили баржі для захисту Кримського моста: з'явились супутникові знімки
18:31
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан заявив, що збереження життя українців важливіше за незалежність країни. У МЗС України відповіли
18:29
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
Українські біженці в Польщі можуть розраховувати на нову грошову допомогу. Як отримати
18:19
Огляд
У Пскові знищено чотири літаки ІЛ-76: Еспресо розібралося, які російські аеродроми зазнали "бавовни" під час війни
18:16
Норвегія
Україна домовилась із Норвегією про "транспортний безвіз"
18:08
Ігор Клименко
"Серйозний прецедент": очільник МВС прокоментував застосування зброї проти порушника у Дніпрі
18:08
ракетний комплекс "Іскандер-М"
Росія перекинула в Білорусь щонайменше 10 ОТРК "Іскандер-М", - Гаюн
18:01
Ексклюзив
Микола Маломуж
Генерал Маломуж розповів, які перспективи чекають ворога на півдні
17:55
зґвалтували дівчину під час окупації
В Україні судитимуть військових РФ, які зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини
17:46
ФСБ
Чорногорія відмовила РФ в екстрадиції колишнього полковника ФСБ
17:29
Папа Римський Франциск
Папу Римського внесли в базу "Миротворець": ЦПД спростував новий фейк
17:25
Бельгія
Бельгія тимчасово не надаватиме притулку самотнім чоловікам-біженцям
17:21
"Україна пролунає в усіх куточках планети": на фестивалі Burning Man представлять унікальну скульптуру
17:11
штучний інтелект
Британські експерти: ШІ у чат-ботах може стати знаряддям кіберзлочинців
17:09
Німеччина уряд
Член міськради Баден-Бадена, який малював свастику на українських авто в Німеччині, подав у відставку
17:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Міністр розбрату. Чи треба критикувати Резнікова?
17:04
Тайсон Ф’юрі
Ф'юрі принизливо висловився про Усика та Джошуа
16:59
Папа Римський Франциск
МЗС Литви запросило на розмову представника Ватикану через заяву Папи Франциска про велич Росії
16:57
Ексклюзив
Псков, вибухи
Defense Express: Ударом дронами по Пскову було знищене річне виробництво літаків Іл-76 для ВС РФ
16:45
Денис Шмигаль і Матті Маасікас
Шмигаль обговорив із головою представництва ЄС запуск програми відновлення України та підготовку до зими
16:44
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Ворог підривається на своїх же "сюрпризах": Гуменюк про оборонні лінії РФ на півдні
16:36
Україна націоналізувала промислове підприємство російського сенатора
Вивозив із Сумщини унікальні комплектуючі: Україна націоналізувала активи підсанкційного російського сенатора держдуми Калашникова
16:27
дощ Львів, опади, парасоля
Спека відступає, а дощі насуваються: Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікувати опадів
16:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV