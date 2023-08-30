"Спроба позбавитися політичних опонентів": європарламентарка фон Крамон про ідею Зеленського прирівняти корупцію до держзради

Про це фон Крамон сказала на засіданні комітетів із закордонних справ та бюджету, запис якого оприлюднив сайт Європарламенту.

Засідання було присвячене пропозиції Єврокомісії підтримати Україну на 50 млрд євро для відбудови та модернізації країни протягом 2024-2027 років.

"Я занепокоєна останньою ініціативою президента Зеленського щодо боротьби з корупцією. Я розглядаю її як спробу позбавитися політичних опонентів. Вона спрямована не на посилення існуючих антикорупційних інституцій, як от НАБУ та САП, а на надання значних повноважень СБУ. Ми маємо уважно стежити за розвитком подій", - сказала фон Крамон.

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Доповідач із питань України Міхаель Галєр назвав недоцільним передавати повноваження від антикорупційних органів до СБУ та наголосив на неприпустимості отримання владою можливості контролювати корупційні справи.

"Я вважаю недоцільним під час війни перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих інституцій, таких як НАБУ та САП, на СБУ шляхом перейменування корупції на державну зраду. З іншого боку, добре, що складність проблеми корупції під час війни визнається на рівні з державною зрадою, але долати цей виклик мають чинні вповноважені інституції. Маємо уникати враження, що метою такої ініціативи є отримання владою можливості контролювати корупційні справи та визначати їхню долю, особливо, коли йдеться про справи щодо високопосадовців", - сказав Галєр.

Водночас він додав, що запровадження антикорупційних запобіжників є спільним інтересом влади, суспільства та міжнародних донорів.

"Боротьба з корупцією в усіх сферах, де залучені великі суми державних і приватних грошей, була важливою до війни, є навіть важливішою під час війни та залишатиметься викликом після неї, коли багато грошей буде спрямовано на відбудову та передвступний порядок денний. Тому є спільний інтерес і українського уряду і парламенту і антикорупційних інституцій та громадянського суспільства, а також міжнародних донорів запровадити запобіжники для належного використання фінансових ресурсів", - сказав Галєр.