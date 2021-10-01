Спроба звільнити Разумкова – перетворення Верховної Ради на черговий департамент Офісу президента Зеленського, – Железняк
Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк вважає, що юридичних підстав звільняти Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради немає
Нардеп повідомив про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.
"Не дивлячись на те, що Дмитро Разумков був представником від “Слуги народу”, до діяльності голови парламенту в мене зауважень немає. Відверто кажучи, я вже більше доби намагаюся зрозуміти, на яких твердженнях та фактах базується лист голови фракції СН Давида Арахамії щодо відкликання Разумкова з посади. Адже голова парламенту не порушує регламент, забезпечує нормальну роботу парламенту, дотримується законів і рівновіддалений до всіх фракцій”, – зазначив Железняк.
Народний депутат наголосив, що не буде голосувати за відставку Разумкова і вважає цей прецедент – подальшими кроками для узурпації влади й перетворення Ради на черговий департамент Офісу президента України Володимира Зеленського.
“Разумкова на посаду голови парламенту делегувала не “Слуга народу”, а підготовча група, де я був секретарем, і всі проголосували за висунення пана Дмитра на цю посаду. Варто наголосити, що за Дмитра Разумкова голосувала не лише фракція СН, а й народні депутати від інших фракцій Верховної Ради. Юридичні підстави відкликати Разумкова відсутні: конкретних фактів незадоволення роботою Разумкова немає, як і власної заяви про відставку від голови парламенту. Не було також відсторонення спікера ВР 3 рази за сесію, що теж може бути юридичною причиною відкликання Разумкова з посади. Тож це лише забаганки "слуг народу”, – повідомив Железняк.
- Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Згодом Арахамія надіслав до Ради ще одне звернення з ініціативою відставки Разумкова.
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