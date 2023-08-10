Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Спроби компенсувати недостатній сон у вихідні не покращують здоров’я серця, – дослідження

Спроби компенсувати недостатній сон у вихідні не покращують здоров’я серця, – дослідження

10 серпня, 2023 четвер
18:04
Наука людина спить

Дослідження Університету штату Пенсільванія ставить під сумнів ефективність компенсації втраченого протягом робочого тижня сну більш тривалим сном у вихідні

Особливо це стосується підтримки здоров'я серця, зазначає Psychosomatic Medicine.

Як виявили вчені, просто спроби компенсувати пропущений сон у вихідні може бути недостатнім для пом’якшення негативного впливу на серце.

"Наше дослідження розкриває потенційний механізм цього довгострокового зв’язку, коли достатні послідовні удари по здоров’ю серцево-судинної системи, коли ви молоді, можуть змусити зробити ваше серце більш схильним до серцево-судинних захворювань у майбутньому", - сказала доцент відділу біоповедінкового здоров’я та співавтор дослідження Енн-Марі Чанг.

У дослідженні взяли участь 15 здорових молодих чоловіків віком від 20 до 35 років, які брали участь у 11-денному стаціонарному дослідженні сну. Учасники зазнали обмеження сну протягом п’яти ночей, отримуючи лише п’ять годин сну щоночі, а потім дві ночі відновного сну, де їм дозволялося спати до 10 годин на ніч. Протягом усього дослідження їм вимірювали пульс і артеріальний тиск кожні дві години протягом дня.

Попри відновлювальний сон у вихідні, частота серцевих скорочень і артеріальний тиск не повернулися до початкового рівня.

Таким чином учені радять рівномірно розподіляти сон протягом тижня.

  • Дослідники з Каліфорнійського університету в Ервайні виявили, що зниження когнітивних функцій і такі стани, як деменція, можна сповільнити, збагачуючи повітря ароматами перед сном.
Читайте також:
Волинська трагедія, Польща
8 серпня, 2023 вiвторок
Польща виставляє умови щодо членства України в ЄС. Росія спостерігає "охолодження відносин", - Oko.press
Лукашенко
9 серпня, 2023 середа
Ситуація гірша, ніж будь-коли: у ЄС згадали про фальсифікацію виборів у Білорусі та жорсткі репресії
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
9 серпня, 2023 середа
Шойгу звинуватив Польщу у намірі окупувати західні області України
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
10 серпня
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 533 дня війни: нічні вибухи у Москві та нова партія зброї від Естонії для ЗСУ
18:47
Німеччина солдат армія
У Rheinmetall заявили, що Німеччині потрібні додаткові €350 млрд для модернізації армії
18:16
Оновлено
Андрій Лунін (в червоному светрі)
Конкурент українця Луніна в "Реалі" Куртуа вибув до кінця року
18:02
OPINION
Володимир Єрмоленко
У Московії стертий поділ на "своє" і "чуже"
17:59
Twitter
Пташка з будівлі та ще 583 лоти: Ілон Маск виставив на аукціон пам'ятні речі Twitter після ребрендингу соцмережі
17:50
ракети Taurus
"Найближчим часом": Німеччина планує дати Україні далекобійні ракети Taurus, - ЗМІ
17:29
Поліція РФ
"Некомплект дуже великий": у МВС Росії заявили про критичну нестачу силовиків
17:05
Новини компаній
“Ти під моїм захистом” - військові створили унікальні принти для жіночих футболок бренду Lesia
16:56
Зерно
Росія відмовилась від умови відновлення аміакопроводу для розблокування "зернового коридору"
16:52
Верховна рада
Рада закликала Макрона не пускати російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 в Парижі
16:49
Оновлено
У Києві знесли 200-річну садибу
У Києві на Подолі знесли 200-річну садибу, яка була зразком забудови ХІХ ст. Відкрито кримінальне провадження
16:28
НПЗ, пожежа
У Білорусі на Мозирському НПЗ виникла пожежа
16:20
"Мавка.Лісова пісня"
Українська "Мавка" вийшла у прокат у Північній Македонії
16:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:15
військовий, Естонія
Естонія надала Україні партію стрілецької зброї
16:03
OPINION
Борислав Береза
Українцям треба вчитися бути вдячними
16:02
Kherson Film Fest
Перший після деокупації: у Херсоні проведуть кінофестиваль
15:59
постачання газу
Фактична ціна газу в Україні збільшилася уперше за дев'ять місяців
15:56
зерно, пшениця, комбайн
"Перспективні технології": у Мінагрополітики розповіли про використання дронів у сільському господарстві
15:53
Україна Польща
Абсурдна теза про "гру" України на зміну влади в Польщі
15:38
метеорний дощ, зорепад
Цими вихідними в Україні можна буде побачити метеорний дощ
15:23
Путін
Путін припускає ймовірність особистої участі в саміті G20 в Індії, – NBC News
15:21
стародрук
Музей книги і друкарства оцифрує частину колекції стародруків
15:19
банк Intesa
Найбільший банк Італії залишає російський ринок, - Reuters
15:10
тіла російських окупантів
Російські військові спалюють своїх загиблих поблизу Мелітополя, - Маляр
14:53
прапори України та США
Наступ, зброя та захист від повітряних атак РФ: військово-політичне керівництво України провело відеоконференцію з Остіном, Міллі та Салліваном
14:45
Оновлено
зерно, зернова угода
ВМС: у Чорному морі запрацював гуманітарний коридор для торговельних суден
14:23
фотовиставка "Це я"
"Це я": у Будапешті відкрили фотовиставку, присвячену українським жінкам під час війни
14:09
Ексклюзив
школярі, діти
Народна депутатка розповіла, чи повернуться діти до своїх класів після року навчання за кордоном
14:03
OPINION
Ігор Тишкевич
Батіг чи пряник? На Україну справді чекає демографічна криза
13:58
масштабна пожежа в порту Ла-Рошель
У Франції в порту Ла-Рошель сталася масштабна пожежа на елеваторі із зерном
13:47
Верховна Рада
Із фракції "Слуги Народу" виключили нардепів Гунька та Торохтія
13:44
Україна повернула з Росії щонайменше 380 незаконно депортованих дітей, - Верещук
13:33
Окупанти в Маріуполі
Окупанти вивезли підлітків із Донеччини до військових таборів у РФ
13:31
Верховна Рада
Україна розірвала угоду з РФ про заохочення та захист інвестицій
13:26
Volkswagen
В Укравтопромі повідомили, які автомобілі з Китаю українці найбільше купували у липні
13:25
Сауль Альварес та Джон Райдер (на задньому плані)
Найбагатший боксер світу оголосив про перший в історії бій двох асболютних чемпіонів
13:03
електроенергія, світло ЛЕП
Через ворожі обстріли прифронтових територій без світла залишаються мешканці 7 областей
12:45
Оновлено
запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському
Справа про виїзд за кордон: нардепу Дубінському обрали запобіжний захід
12:43
Дмитро Кулеба
Після виведення військ з України переговори з Росією можливі, але не з Путіним, – Кулеба
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV