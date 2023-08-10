Спроби компенсувати недостатній сон у вихідні не покращують здоров’я серця, – дослідження
Дослідження Університету штату Пенсільванія ставить під сумнів ефективність компенсації втраченого протягом робочого тижня сну більш тривалим сном у вихідні
Особливо це стосується підтримки здоров'я серця, зазначає Psychosomatic Medicine.
Як виявили вчені, просто спроби компенсувати пропущений сон у вихідні може бути недостатнім для пом’якшення негативного впливу на серце.
"Наше дослідження розкриває потенційний механізм цього довгострокового зв’язку, коли достатні послідовні удари по здоров’ю серцево-судинної системи, коли ви молоді, можуть змусити зробити ваше серце більш схильним до серцево-судинних захворювань у майбутньому", - сказала доцент відділу біоповедінкового здоров’я та співавтор дослідження Енн-Марі Чанг.
У дослідженні взяли участь 15 здорових молодих чоловіків віком від 20 до 35 років, які брали участь у 11-денному стаціонарному дослідженні сну. Учасники зазнали обмеження сну протягом п’яти ночей, отримуючи лише п’ять годин сну щоночі, а потім дві ночі відновного сну, де їм дозволялося спати до 10 годин на ніч. Протягом усього дослідження їм вимірювали пульс і артеріальний тиск кожні дві години протягом дня.
Попри відновлювальний сон у вихідні, частота серцевих скорочень і артеріальний тиск не повернулися до початкового рівня.
Таким чином учені радять рівномірно розподіляти сон протягом тижня.
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