Про це Красюк заявив у інтерв'ю BT Sport Boxing.

"Ф'юрі спробує використати свою перевагу в габаритах, вазі та довжині рук. Для боксера добре, коли він використовує це в бою. Ф'юрі спробує знайти рішення, як нокаутувати Усика. В іншому випадку бій складатиметься не так добре для нього. Якщо Ф'юрі пройде всю дистанцію, то він матиме менше шансів перемогти за очками, ніж Усика", - переконаний Красюк.

Він додав, що українець продемонстрував усі свої найкращі якості у переможних поєдинках проти іншого британця - Ентоні Джошуа.

"Дуже складно знайти спосіб вдарити Усика через його роботу ніг, агресію, вміння різати кути. Ви бачили, наскільки розчарованим після бою був Ентоні Джошуа. Він намагався бити Усика, але Олександр перебував осторонь. Його рух по рингу приносять великі дивіденди. Ви нечасто таке побачите, особливо у надважкій вазі", - сказав Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.

20 грудня Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти Усика.

24 лютого стало відомо, що Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком у лютому 2023 року.

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