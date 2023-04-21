Спрощено виїзд поранених бійців на лікування за кордон. Подробиці

Відповідну постанову зі змінами уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 21 квітня.

Ухвалене рішення має на меті спростити процедуру скеровування захисників України на лікування до клінік Європи. Відповідно до документа, медзаклади, в яких захисники України перебувають на лікуванні та/або реабілітації, зможуть самостійно визначати, чи необхідно скеровувати їх на лікування за кордон. Проведення консиліуму військово-медичного закладу тепер не потрібне.

"Тобто медзаклад, в якому захисник України перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу, що входить до складу сектору безпеки й оборони", – зазначили на сайті уряду.

"Військові зможуть значно легше та швидше отримати направлення на лікування за кордоном. Цим рішенням ми суттєво спростили та вдосконалили чинну систему медичної евакуації за кордон для військових", – прокоментував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.