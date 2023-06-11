Спротив попереджає про можливі теракти від спецслужб РФ на День Росії
Центр національного спротиву просить всіх жителів тимчасово окупованих територій уникати участі в будь-яких масових заходах, які організовують окупанти
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зокрема небезпека існує у дні з 11 по 12 червня.
Російська окупаційна влада до свого Дня РФ планує святкування з використанням великої кількості мирного населення. Одночасно зростає ймовірність того, що ворог планує теракти, в яких хоче звинуватити українські Сили оборони.
"Черговий приклад воєнного злочину – підрив рашистами Каховської ГЕС доводить, що агресору не цікава кількість жертв цивільного населення. Їх мета – спинити контрнаступ і, паралельно, звинуватити Україну в усіх своїх злочинах", – наголошують у відомстві.
У ці дні українців на тимчасово окупованих територіях просять залишатися вдома.
Водночас рух спротиву продовжує записувати усіх колаборантів, що беруть участь в організації масових заходів окупанта для притягнення зрадників до відповідальності.
- У четвер, 8 червня, рух "Жовта Стрічка" запустила нову акцію "Пали російське" до Дня РФ, аби привітати рашистів на українських землях. Відео спалення необхідно надсилати у чат-бот "Разом".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе