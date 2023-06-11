Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема небезпека існує у дні з 11 по 12 червня.

Російська окупаційна влада до свого Дня РФ планує святкування з використанням великої кількості мирного населення. Одночасно зростає ймовірність того, що ворог планує теракти, в яких хоче звинуватити українські Сили оборони.

"Черговий приклад воєнного злочину – підрив рашистами Каховської ГЕС доводить, що агресору не цікава кількість жертв цивільного населення. Їх мета – спинити контрнаступ і, паралельно, звинуватити Україну в усіх своїх злочинах", – наголошують у відомстві.

У ці дні українців на тимчасово окупованих територіях просять залишатися вдома.

Водночас рух спротиву продовжує записувати усіх колаборантів, що беруть участь в організації масових заходів окупанта для притягнення зрадників до відповідальності.