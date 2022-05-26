Про це він заявив у четвер під час виступу в Університеті Джорджа Вашингтона, передає Укрінформ.

"Ми не можемо розраховувати на те, що Китай змінить свою траєкторію. Тож ми сформуємо стратегічне середовище навколо Пекіна, щоби просунути наше бачення відкритої й інклюзивної міжнародної системи", - заявив держсекретар США.

Він підкреслив, що Вашингтон готовий до відкритого діалогу з Пекіном "щодо повного кола питань". При цьому, за його словами, США не матимуть на меті завадити зростанню Китаю чи заблокувати його глобальний статус.

"Натомість ми будемо захищати й зміцнювати міжнародне право, домовленості, принципи й інститути, які підтримують мир і безпеку, захищати права окремих осіб і суверенних держав", - наголосив держсекретар США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати й Китай мають "співіснувати та взаємодіяти".

Блінкен зазначив, що ця стратегія базуватиметься на основних принципах інвестування, взаємодії й конкуренції.

"Ми інвестуватимемо в основи нашої потужності вдома – нашу конкурентоспроможність, інновації й демократію. Ми об'єднаємо наші зусилля з мережею союзників і партнерів, щоби діяти зі спільною метою", - пояснив Блінкен.

Крім того, за його словами, США конкуруватимуть із Китаєм, "щоби захищати наші інтереси й вибудовувати наше бачення майбутнього".

Держсекретар підкреслив, що Сполучені Штати "не прагнуть конфлікту чи нової холодної війни" з Китаєм, а навпаки, "сповнені рішучості уникати цього".

Відзначимо, що Китай закликав світ сприяти відкриттю "зелених коридорів" для експорту українського зерна.

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