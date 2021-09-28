США депортували до Москви російського хакера
Сполучені Штати Америки депортували в Росію програміста Олексія Буркова, який засуджений на дев'ять років в’язниці за звинуваченням у створенні шкідливого програмного забезпечення
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як повідомили в російському Міністерстві внутрішніх справ, відразу після прильоту до Москви Буркова затримали поліцейські. У Росії його звинувачують у виготовленні і збуті банківських карт і торгівлі конфіденційними даними клієнтів фінансових установ. За даними поліції, незаконними діями Бурков займався в період з 2008 по 2015 роки.
Росіянина затримали в 2015 році в аеропорту Тель-Авіва. У листопаді 2019 року росіянина екстрадували до США, попри протести Росії.
У 2020 році Буркова засудили до дев’яти років в'язниці. Раніше він визнав провину за двома пунктами – у крадіжці особистих даних власників кредитних карт і відмиванні грошей. Три інших пунктів звинувачення з Буркова зняли.
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