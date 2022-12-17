США документуватимуть воєнні злочини Росії в Україні
Конгрес Сполучених Штатів зобов'язав американську адміністрацію збирати свідоцтва злочинів проти людяності та воєнних злочинів, що вчинили військові РФ на території України
Про це мовиться на сайті Конгресу США.
Відповідно до нового американського закону "Про запобігання воєнним злочинам та відповідальності за злочини, скоєні в ході вторгнення в Україну", адміністрація США надаватиме Конгресу звіт із даними про звірства, що коїть російська армія на території України.
Зазначається, що під час "навмисного, неспровокованого, невиправданого та незаконного повномасштабного вторгнення в Україну" військові РФ вчинили численні злочини.
Однак посадовці наголошують на російських цілеспрямованих атаках на цивільних, бомбардуванні лікарень, шкіл, притулків; незаконній депортації мирного населення, взятті заручників, зґвалтуваннях та інших формах сексуального насильства.
- Нагадаємо, станом на 10 листопада 2022 року Генеральна прокуратура зареєструвала 45 тис. 788 злочинів військ РФ на території України. Також правоохоронці оголосили підозру 627 представникам військово-політичного керівництва Росії.
- Від 24 лютого до 16 грудня внаслідок воєнних дій Росії на території України загинуло щонайменше 449 дітей та ще 859 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
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