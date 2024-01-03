США домовилися із Катаром про присутність військ у країні ще на 10 років, - Reuters
Сполучені Штати Америки досягли угоди про продовження своєї військової присутності на базі в Катарі ще на 10 років
Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що йдеться про авіабазу Аль-Удейд, яка розташована в пустелі на південний захід від столиці Катару Дохи.
Вона є найбільшою військовою базою США на Близькому Сході.
Reuters нагадало, що Катар має статус основного союзника США поза НАТО. Це на офіційному рівні закріплює стратегічні оборонні відносини країни зі Штатами.
- У листопаді 2023 року повідомлялося, що США разом із партнерами Катаром і Єгиптом розробили план операції зі звільнення заручників в Газі.
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