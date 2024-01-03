США домовилися із Катаром про присутність військ у країні ще на 10 років, - Reuters

Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що йдеться про авіабазу Аль-Удейд, яка розташована в пустелі на південний захід від столиці Катару Дохи.

Вона є найбільшою військовою базою США на Близькому Сході.

Reuters нагадало, що Катар має статус основного союзника США поза НАТО. Це на офіційному рівні закріплює стратегічні оборонні відносини країни зі Штатами.