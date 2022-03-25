Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, - інформує Еспресо.TV.



"Ми вважаємо, що санкції все більше впливатимуть на російську економіку, російську військову машину й стримуватимуть її таким чином, що формуватимуть їхнє мислення. І це підірве їхню здатність відігравати агресивну роль у світі, як вони це робили протягом останніх багатьох років", - додав Салліван.



Відповідаючи на запитання про занепокоєння з приводу негативних наслідків санкцій і зміцнення довіри росіян до Владіміра Путіна, Салліван визнав, що це наратив, який російський уряд намагатиметься проштовхнути, але США вірять, що російський народ зможе "з’єднати точки".



"Зрештою, росіяни збираються поставити фундаментальніше питання: чому це сталося і як це сталося. І ми віримо, що врешті-решт вони зможуть з’єднати точки", – сказав Салліван.

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США ввели санкції проти депутатів Держдуми РФ, очільника Сбербанку і 48 російських оборонних компаній.

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