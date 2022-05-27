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Головна війна з Росією США готується надати Україні ракетні системи великої дальності, - CNN

США готується надати Україні ракетні системи великої дальності, - CNN

27 травня, 2022 п'ятниця
01:12
війна з Росією HIMARS

США готується посилити підтримку України та надати передові ракетні системи великої дальності

Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерела, про надання нової військової допомоги можуть оголосити вже наступного тижня.

"Адміністрація Байдена схиляється до того, щоб надіслати системи в рамках більшого пакету військової та безпекової допомоги Україні, про що може бути оголошено вже наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Україна раніше просила США та союзників про надання РСЗВ (ракетні системи залпового вогню) великої дальності. Таке озброєння може запускати ракети на сотні км, і це може перевернути хід війни. 

"Іншою системою, яку просила Україна, є високомобільна артилерійська ракетна система, відома як HIMARS, легша колісна система, здатна стріляти багатьма з тих самих типів боєприпасів, що й РСЗВ", - наголосили у CNN.

  • 18 травня Washington Post писала про те, що Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США.
  • 9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.
  • 11 травня палата представників США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги. Проте законопроєкт не був проголосований у сенаті 13 травня через поправку одного із конгресменів. 16 травня сенат під час процедурного голосування переважною більшістю голосів підтримав пакет допомоги. Очікується, що остаточно закон буде ухвалено 18 травня.
  • 26 травня Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, яку можуть спричинити удари по території Росії.

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військова допомога
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РСЗВ
Військові новини
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