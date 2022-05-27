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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У США побоюються, що Україна може завдавати ударів по російській території, використовуючи закордонну новітню зброю, - Reuters

У США побоюються, що Україна може завдавати ударів по російській території, використовуючи закордонну новітню зброю, - Reuters

27 травня, 2022 п'ятниця
00:35
війна з Росією Військова допомога США

Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, яку можуть спричинити удари по території Росії

Про це повідомляє Reuters.

Оскільки Сполучені Штати та їх союзники надають Україні досконалу зброю, Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, якщо Київ завдасть ударів по території Росії, — повідомили агентство американські та дипломатичні чиновники.

Залаштункові дискусії, які є дуже делікатними та про які раніше не повідомлялося, не накладають чітких географічних обмежень на використання зброї, яка постачається українським силам. Але розмови мали на меті досягти спільного розуміння ризику ескалації, повідомили Reuters три американські чиновники та дипломатичні джерела.

"У нас є занепокоєння з приводу ескалації, але ми все ще не хочемо запроваджувати географічні обмеження або занадто сильно зв’язувати свої руки тим, кому ми їх надаємо", – сказав один із трьох американських чиновників на умовах анонімності.

"Адміністрація президента Джо Байдена та союзники США все охочіше надають Україні озброєння великої дальності, включаючи гаубиці M777, оскільки ними Київ бореться з силами вторгнення Росії з більшим успіхом, ніж передбачали представники американської розвідки. Данія надасть Україні протикорабельні ракети Harpoon, і це ще більше розширить можливості Києва", - пише Reuters.

Американські чиновники кажуть, що адміністрація Байдена навіть розглядає можливість постачати Києву ракетну систему високої мобільності M142 (HIMARS), яка, залежно від боєприпасів, може мати радіус дії в сотні кілометрів.

Але американська розвідка також попереджає про висхідні ризики, особливо з огляду на невідповідність між очевидними амбіціями президента Росії Володимира Путіна та ефективністю його військових. Найближчі місяці можуть перевести війну на "більш непередбачувану та потенційно ескалаційну траєкторію", - сказала директор національної розвідки Евріл Хейнс на слуханнях у Сенаті цього місяця.

Сполучені Штати, за задумом, не воюють безпосередньо з російськими силами, але очільники Пентагону перебувають у постійному контакті з українськими лідерами та надають важливу розвідувальну інформацію, яка дозволила Україні атакувати російські війська на суші та на морі, — заявили американські чиновники.

Ще один представник Пентагону, також на умовах анонімності, сказав, що Вашингтон і Київ мають спільне "порозуміння" щодо використання певних систем зброї, наданих Заходом.

  • 18 травня Washington Post писала про те, що Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США.
  • 9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.
  • 11 травня палата представників США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги. Проте законопроєкт не був проголосований у сенаті 13 травня через поправку одного із конгресменів. 16 травня сенат під час процедурного голосування переважною більшістю голосів підтримав пакет допомоги. Очікується, що остаточно закон буде ухвалено 18 травня.

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