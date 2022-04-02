США готують для України новий пакет військової допомоги на $300 млн
Міністерство оборони США надасть додатковий перелік безпекової допомоги Україні на суму до 300 мільйонів доларів
Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони США.
Цей пакет включає:
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- дрони SwitchBlade;
- дрони Puma;
- системи захисту від дронів;
- броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;
- нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
- прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
- тактичні захищені системи зв'язку;
- нестандартні кулемети;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- медикаменти, польове обладнання та запасні частини.
У повідомленні Пентагону зазначено, що після цього повідомлення почнється закупівля зазначених позицій у промисловості, а не постачання їх з запасів Міноборони.
Також у повідомленні нагадують, що Сполучені Штати продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами для виявлення та надання українцям додаткових можливостей. Поміж тим, США продовжуватимуть використовувати всі доступні інструменти для підтримки Збройних Сил України перед обличчям російської агресії.
Пентагон особливо наголошує на тому, що з початку роботи адміністрації Байдена Сполучені Штати виділили Україні понад 2,3 мільярда доларів на безпеку, у тому числі понад 1,6 мільярда доларів США з моменту неспровокованого, навмисного вторгнення Росії.
- Нагадаємо, США надає Україні засоби для захисту від ймовірних атак хімічною зброєю з боку Росії.
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