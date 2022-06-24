США готуються прийняти 100 000 українських біженців цього літа
Щонайменше 71 000 українців прибули в США з березня. Раніше президент Джо Байден заявляв, що Сполучені Штати прихистять 100 000 біженців з України
Про це пише The Guardian.
Видання повідомляє, що 71 000 українців в’їхали в США з березня. За даними департаменту внутрішньої безпеки, наразі понад 15 000 українців в'їхали в країну після того, як заявки були схвалені в межах програми спонсорства "Єдність для України". Ще 23 000 людей були схвалені, але ще не прибули.
З моменту запуску програми у квітні спонсори – включно з друзями, родичами, неурядовими організаціями та церковними організаціями – подали онлайн-заявки, щоб підтримати понад 60 000 українців, які хочуть приїхати до США.
Видання зазначає, що останніми роками Сполучені Штати стають все більш ворожим середовищем для багатьох мігрантів і біженців, але українців здебільшого зустрічають без суперечок.
За даними ООН, наразі щонайменше 12 мільйонів українців були переміщені. З них майже 5,3 мільйона шукали притулку в країнах Європи. Вважається, що близько 7 мільйонів українців є внутрішньо переміщеними особами.
- 22 квітня Байден анонсував нову програму, яка має спростити в'їзд українських біженців до США.
- 26 квітня у США запустили платформу, на якій американці можуть подавати заявки на спонсорство біженців з України.
- Станом на 3 червня понад 45 тисяч американців подали заявки на підтримку українських біженців у США.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе