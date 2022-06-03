Понад 45 тисяч американців подали заявки на підтримку українських біженців у США

Про це пише CBS News.

Станом на середу, 1 червня, понад 6500 українців прибули до США за програмою "Єдність для України", яка розпочалася 25 квітня. Представники імміграційної служби США також дали візу ще для 27 000 українців, визначених американськими спонсорами.

Кількість заявок і схвалення випадків вказує на те, що програма "Єдність для України" може швидко стати найбільшою офіційною ініціативою приватного спонсорства біженців в історії США.

Загалом, якщо врахувати 22 000 українців, які були уздовж південного кордону, 6 500 людей, яких прихистили та 27 000, які отримали дозвіл в межах програми "Єдина для України" кількість може становити більш ніж половину зі 100 000 українських біженців, які президент Байден пообіцяв прийняти.

Через програму "Єдність для України" уряд США обходить традиційну систему біженців, залучаючи американців і організації для безпосереднього фінансування переселення українців. На відміну від Канади та деяких європейських країн, США досі не приймали приватного спонсорства біженців. Але адміністрація Байдена планує створити пілотну програму приватного спонсорства для всіх біженців до кінця 2022 року, повідомив CBS News речник Держдепартаменту.

"Це буде ґрунтуватися на уроках, винесених із зусиль уряду США за останній рік, спрямованих на підтримку індивідуальних ініціатив приватного спонсорства, щоб дозволити американцям відігравати провідну роль у вітанні новоприбулих афганців та українців", – додав речник.

Приблизно 7300, або 15% американців, які подали запити про спонсорування українців, живуть у Нью-Йорку, свідчить статистика Департаменту внутрішньої безпеки. Інші регіони з найбільшою кількістю потенційних спонсорів – це Чикаго, Сіетл, Філадельфія, Лос-Анджелес, Маямі, Вашингтон, Сакраменто, Портленд і Клівленд.

22 квітня Байден анонсував нову програму, яка має спростити в'їзд українських біженців до США.

25 квітня президент США Джо Байден заявив, що Штати нададуть ще $1 млрд допомоги Україні і прихистять 100 тис. українських біженців.

У США запустили платформу, на якій американці можуть подавати заявки на спонсорство біженців з України.

21 травня близько 50 українських біженців прибули на Аляску за допомогою благодійної організації, яка оплатила квитки на літак.

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