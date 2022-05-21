До Аляски прибули перші українські біженці

Про це пише Alaska's News Source.

Дружина виконавчого директора Управління з розвитку громад Анкориджа Майка Роббінса родом з України, і він сказав, що хотів зробити більше для українців. Його збентежила історія про українку, яка відмовилася від п’яти місць на рейс, який мав доставити її сім'ю на Аляску.

"Одна із волонтерів комусь зателефонувала, і жінка сказала: "Ну, я не думаю, що я прийду", і вона сказала: "Ви не проти, якщо я запитаю, чому", а вона відповіла: "Ну, тому що мої сини мертві".

Роббінс був зворушений цією історією.

"В основному вона сказала, що їй нема для чого жити. То був день, коли я дійсно вирішив, що роблю недостатньо", – сказав Роббінс.

Будучи головою волонтерської програми допомоги, Роббінс допоміг зібрати 750 000 доларів США, у тому числі дві пожертви в розмірі 150 000 доларів США від благодійних фондів. Початковий план полягав у тому, щоб використати ці гроші і доставити 600 українців на Аляску на трьох чартерних літаках, але зміни схвалені урядом заблокували цей план. Однак Роббінс сказав, що фінансування піде на комерційні рейси.

Вебсайт Ukraine Relief Program допомагає українцям знайти роботу та житло по всій державі. Роббінс розповів, що десятки роботодавців пообіцяли наймати українців, коли вони прийдуть.

Українці Канади закликали збільшити допомогу для біженців.

За даними ООН близько 13 мільйонів людей покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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