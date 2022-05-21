Українці Канади закликали збільшити допомогу для біженців

Про це пише National Post.

Видання повідомляє, що цього тижня Конґрес українців Канади написав листа міністру імміграції Шону Фрейзеру, в якому закликав збільшити можливості для розміщення українських біженців та фінансові виплати, стверджуючи, що без цього їм буде важко адаптуватися до свого нового дому.

"Конґрес українців Канади стурбований тим, що невиконання адекватних і своєчасних заходів зашкодить іміджу Канади як безпечного гуманітарного притулку", – сказала президент групи Олександра Чичій у листі.

За даними видання, українці приїжджають до Канади за спеціальною візовою програмою, яка дозволяє їм перебувати до трьох років, відвідувати школу та влаштовуватись на роботу. Уряд не використовував звичайні програми для біженців, які можуть тривати довше і зазвичай стосуються людей, які не мають наміру повертатися в країну, з якої вони тікають. Як наслідок, українці, які прибувають зараз, не мають такої підтримки, як інші біженці.

Уряд Канади продовжив проживання в готелі для українців на два тижні і запропонував шість тижнів фінансової підтримки.

"Конґрес українців Канади стурбований тим, що навіть у коротко- та середньостроковій перспективі цього буде недостатньо для підтримки найбільш вразливих верств населення серед переміщених осіб", – сказала Чичій.

9 квітня уряд дозволив частині біженців з України не надавати біометричні дані при в'їзді у Канаду.

10 квітня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що Канада організує евакуацію для українських біженців у Європі.

10 травня на канадський острів Ньюфаундленд прибув перший зафрахтований урядом літак із біженцями з України.

12 травня Оттава оголосила про організацію безкоштовного перевезення українських біженців із Польщі до канадських міст.

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