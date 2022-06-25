США і ще чотири країни створили союз для протистояння Китаю
США, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Японія об’єдналися в неформальну групу Partners in the Blue Pacific, щоб протистояти Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні
Про це повідомляє сайт Білого дому.
"Ця нова ініціатива ґрунтується на нашій давній прихильності до регіону. Австралія та Нова Зеландія є регіоном і членами Форуму тихоокеанських островів; Японія, Велика Британія та Сполучені Штати є засновниками Dialogue Partners. Наші країни підтримують тісні міжнародні зв’язки з тихоокеанськими островами та є давніми партнерами у розвитку, що відображено в нашій сукупній допомозі розвитку регіону в розмірі 2,1 мільярда доларів", - йдеться у заяві.
PBP прагнутиме підтримувати тихоокеанський регіоналізм і зміцнювати економічні зв’язки між тихоокеанськими островами та рештою світу.
Як повідомляє Reuters, в адміністрації Байдена пообіцяли виділити більше ресурсів для Індо-Тихоокеанського регіону, оскільки Китай хоче посилити економічні, військові та поліцейські зв’язки з тихоокеанськими острівними державами, які прагнуть іноземних інвестицій.
PBP створили через кілька місяців після того, як США, Австралія та Нова Зеландія висловили стурбованість зростанням впливу Пекіна в Тихому океані після витоку пакту про безпеку між Китаєм і Соломоновими островами.
Пакт викликав занепокоєння, що Китай може побудувати військово-морську базу в районі, який знаходиться ближче до Канберри та Гаваїв, ніж Пекін, що надало б китайським військовим набагато більші можливості для проєктування військової потужності в Тихому океані.
- 22 червня координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі наголосив, що Китай продовжує співпрацю з РФ, попри війну в Україні. За словами Кірбі, закупівля російської нафти у великих обсягах є ще одним прикладом зростаючого співробітництва між Китаєм та РФ.
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