США на рік відмовляться від мит на українську сталь
США на рік призупинить дію 232 мит на українську сталь, щоб підтримати українську промисловість
Про це йдеться у повідомленні Міністерства торгівлі США.
"Сьогодні міністерка торгівлі США Джина Раймондо повідомила, що тимчасово, на рік, призупинить дію 232 мит на сталь з України", – йдеться у повідомленні.
Цей крок спрямований на підтримку однієї з основних сфер промисловості.
Крім того, багато заводів України постраждали через бойові дії, зокрема – завод у Маріуполі "Азовсталь", "який став символом рішучості України протистояти російській агресії", відзначає Мінторг США.
- Нагадаємо, Канада скасувала на рік усі мита на українські товари.
- 7 квітня Єврокомісія запропонувала на рік скасувати всі мита для українських товарів.
- Велика Британія достроково скасувала всі мита на експорт з України в рамках угоди про вільну торгівлю.
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