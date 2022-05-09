США на рік відмовляться від мит на українську сталь

Про це йдеться у повідомленні Міністерства торгівлі США.

"Сьогодні міністерка торгівлі США Джина Раймондо повідомила, що тимчасово, на рік, призупинить дію 232 мит на сталь з України", – йдеться у повідомленні.

Цей крок спрямований на підтримку однієї з основних сфер промисловості.

Крім того, багато заводів України постраждали через бойові дії, зокрема – завод у Маріуполі "Азовсталь", "який став символом рішучості України протистояти російській агресії", відзначає Мінторг США.

Нагадаємо, Канада скасувала на рік усі мита на українські товари.

7 квітня Єврокомісія запропонувала на рік скасувати всі мита для українських товарів.

Велика Британія достроково скасувала всі мита на експорт з України в рамках угоди про вільну торгівлю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb