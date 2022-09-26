США нададуть додаткових $457,5 млн на посилення цивільної безпеки України
Сполучені Штати нададуть Україні 457,5 млн доларів допомоги у сфері цивільної безпеки
Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен в понеділок, 26 вересня, у себе в twitter.
Ця підтримка покликана допомогти українським правоохоронним органам і органам кримінального правосуддя.
"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів США на допомогу у сфері цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів та системи кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній та суверенній Україні", - написав він.
- 16 вересня Байден виділив Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.
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