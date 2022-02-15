США нададуть Україні до $1 млрд кредитних гарантій

Про це пише Reuters.



Фінансову допомогу нададуть, щоб допомогти екоміції України на тлі нарощування військ РФ біля українських кордонів.



"Ця пропозиція зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для свого народу в умовах дестабілізаційної поведінки Росії", - зазначив Ентоні Блінкен.



Він зауважив, що підтримці економіки також сприятиме міцне партнерство між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими органами та країнами G7.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що США нададуть Україні макрофінансову допомогу.

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