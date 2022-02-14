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США нададуть Україні макрофінансову допомогу: Кулеба та Блінкен провели переговори

14 лютого, 2022 понедiлок
15:42

У понеділок, 14 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на тлі загрози вторгнення Росії

Про це він написав у Twitter.

"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні  Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля для захисту України", - зазначив міністр.

Також Кулеба подякував США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу.

"Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", - підсумував він.

  • Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився тимчасово вивести з території України бійців Нацгвардії Флориди.
  • Крім того, основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.

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телефонна розмова
макрофінансова допомога
США
агресiя РФ
Кулеба
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