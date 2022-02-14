США нададуть Україні макрофінансову допомогу: Кулеба та Блінкен провели переговори
У понеділок, 14 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на тлі загрози вторгнення Росії
Про це він написав у Twitter.
"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля для захисту України", - зазначив міністр.
Також Кулеба подякував США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу.
"Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", - підсумував він.
- Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився тимчасово вивести з території України бійців Нацгвардії Флориди.
- Крім того, основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.23
Купівля 28.23Продаж 28.89
-
EUR
Купівля 31.99Продаж 32.82
- Актуальне
- Важливе