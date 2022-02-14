США нададуть Україні макрофінансову допомогу: Кулеба та Блінкен провели переговори

Про це він написав у Twitter.



"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля для захисту України", - зазначив міністр.



Також Кулеба подякував США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу.



"Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", - підсумував він.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився тимчасово вивести з території України бійців Нацгвардії Флориди.

Крім того, основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.