США нададуть Україні "Джавелін" та інше летальне і нелетальне обладнання

Це випливає із спільної заяви щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, оприлюдненої Офісом президента України в рамках візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.



"Сполучені Штати оголошують про новий пакет безпекової допомоги в обсязі 60 мільйонів доларів, що включає бронебійні системи "Джавелін" (Javelin - англ.) та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання, яке дасть змогу Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії. Починаючи з 2014 року Сполучені Штати виділили 2,5 мільярда доларів на підтримку української армії, включно з 400 мільйонами доларів, які були надані Україні лише цього року", - йдеться у заяві.



Крім того, Україна та США домовилися про поглиблення стратегічного співробітництва у сфері оборони. Для цього сторонами була підготовлена "Стратегічна оборонна рамкова угода". В ній, зокрема, йдеться про впровадження реформ у сферах оборони та оборонної промисловості, поглиблення співпраці у таких сферах, як чорноморська безпека, кібербезпека, обмін розвідувальною інформацією та протидія російській агресії.

Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. Станом на 23:40 1 вересня триває його зустріч із очільником Білого дому Джозефом Байденом. Про що говорять та говоритимуть глави держав - читайте тут.