США наклали санкції за підтримку виробництва іранських дронів на компанії та осіб у кількох країнах

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.

"Міністерств юстиції, внутрішньої безпеки та казначейства США вживають спільних дій, щоб перервати міжнародну мережу закупівель, яка сприяє виробництву БПЛА іранськими повітряно-космічними силами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мережа компаній та осіб, що підпадають під санкції, очолювана Хосейном Хатефі Ардакані з Ірану, сприяла закупівлі компонентів американського та іноземного походження на сотні тисяч доларів для "Організації джихаду" аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (IRGC ASF SSJO) та її БПЛА програми.

"Незаконне виробництво Іраном і розповсюдження його смертоносних БПЛА серед його ставлеників терористів на Близькому Сході та в Росію продовжує загострювати напруженість і продовжувати конфлікти, підриваючи стабільність. США, тісно співпрацюючи з нашими союзниками та партнерами, продовжуватимуть використовувати весь спектр наших інструментів і повноважень, щоб зруйнувати ці незаконні мережі закупівель, а також притягнути до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які прагнуть їх підтримувати", – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.