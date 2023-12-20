США наклали санкції за підтримку виробництва іранських дронів на компанії та осіб у кількох країнах
19 грудня Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США наклало санкції на 10 організацій і 4 осіб, які знаходяться в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії, і які підтримують виробництво Іраном ударних БПЛА
Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.
"Міністерств юстиції, внутрішньої безпеки та казначейства США вживають спільних дій, щоб перервати міжнародну мережу закупівель, яка сприяє виробництву БПЛА іранськими повітряно-космічними силами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мережа компаній та осіб, що підпадають під санкції, очолювана Хосейном Хатефі Ардакані з Ірану, сприяла закупівлі компонентів американського та іноземного походження на сотні тисяч доларів для "Організації джихаду" аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (IRGC ASF SSJO) та її БПЛА програми.
"Незаконне виробництво Іраном і розповсюдження його смертоносних БПЛА серед його ставлеників терористів на Близькому Сході та в Росію продовжує загострювати напруженість і продовжувати конфлікти, підриваючи стабільність. США, тісно співпрацюючи з нашими союзниками та партнерами, продовжуватимуть використовувати весь спектр наших інструментів і повноважень, щоб зруйнувати ці незаконні мережі закупівель, а також притягнути до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які прагнуть їх підтримувати", – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.
- У неділю, 17 грудня, українські Сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники в Павлоградському районі Дніпропетровської області.
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