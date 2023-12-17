Українська ППО знищила 2 БПЛА поблизу Павлограда
У неділю, 17 грудня, українські Сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники в Павлоградському районі Дніпропетровської області
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Мінус два безпілотники в Павлоградському районі. Дякую Захисникам та Захисницям за чисте українське небо!" - йдеться у повідомленні.
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