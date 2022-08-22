США намагаються перекрити лазівки, за допомогою яких РФ оминає санкції, - The Wall Street Journal

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Повідомляється, що метою другого етапу санкцій є "усунення доступних наразі можливостей, що забезпечують Росії дохід та імпорт, який Путін потребує для продовження війни".

Серед можливих заходів вони називають накладення санкцій на іноземні банки та майданчики торгівлі криптовалютою, через які РФ отримує доступ до міжнародних валют, конфіскацію банківських рахунків та корпоративних активів, які належать внесеним у чорний список олігархам.

Читайте також: "Відмовитись від російського палива": міненерго США анонсувало рекордний видобуток нафти в наступному році

Окрім цього, зазначає The Wall Street Journal, це означає необхідність переконати Китай та Індію, що не приєднались до економічних санкцій Заходу, зменшити фінансові й торгові потоки, які все ще надходять до Росії.

Причиною посилення санкцій співрозмовники газети називають те, що попри нинішні обмеження Росія продовжує отримувати наддоходи від продажу енергоносіїв через різке зростання цін на них.

Серед головних побоювань у Вашингтоні називають співпрацю Росії та Китаю. Адже Китай продовжує постачати Москві деякі технології, які можуть використовуватися у військовій промисловості - наприклад, процесори та іншу електроніку.

Також співрозмовники адміністрації Байдена згадують дані про нібито продаж Росії кількох сотень іранських безпілотників та можливу співпрацю Москви й Тегерана, який десятиліттями живе в умовах санкцій Заходу.

Група семи прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.

17 серпня Сполучені Штати закликали Туреччину уникати угод з оборонною промисловістю Росії.

20 серпня у міністерстві фінансів США висловили стурбованість тим, що Росія намагається ухилитися від санкцій за допомогою Туреччини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb