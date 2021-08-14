США направили до Кабулу три батальйони

З такою заявою виступив речник Білого дому Джон Кірбі, інформує Еспресо.TV.



"Три батальйони прямують до регіону, і більшість з них мають прибути до кінця вихідних", - наводить його слова CNN.



Йдеться про два батальйони морської піхоти та один піхотинський, зазначив Кірбі пізно ввечері (за київським часом) у п'ятницю, 13 серпня.



В суботу, 14 серпня, з'явилися додаткові подробиці щодо цієї місії.



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Якщо учора Кірбі казав про евакуацію дипломатів як про головне призначення згаданих підрозділів, то сьогодні йдеться і про потребу в посиленні афганських сил у випадку подальшого загострення ситуавції в Кабулі, на який йдуть сили Талібану.



"З Форт-Брегга, штат Північна Кароліна, до Кувейту вирушить бойова група піхотної бригади, щоб у разі необхідності виступити силою швидкого реагування для безпеки в Кабулі", - передає Reuters.



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Окрім того, на допомогу урядовим силам Афганістану,що не здатні опиратися талібан, надсилає своє сили Велика Британія та кілька інших західних держав, додає агенція.



Що ж стосується згаданих Кірбі батайльонів, то в аеропорту Кабула наразі триває їх висадка, зазначає Reuters.

Таліби вже загарабали друге, третє та п'яте за населенням міста Афганістану - Кандагар, Герат та Кундуз. Дипмісії багатьох країн заявляють про скорочення представництв чи їх повну евакуацію. В Кабулі багато біженців, які втікають під захист світського уряду.

Стрімке розширення зони фактичного впливу Талібану в територіальних межах Афганістану почалося після того, як 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.

МЗС рекомендує українцям негайно залишити Афганістан.



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