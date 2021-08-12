МЗС рекомендує українцям покинути Афганістан
Міністерство закордонних справ України закликало громадян негайно залишити територію Афганістану через загострення військового конфлікту
Про це йдеться у заяві відомства.
"У зв’язку із ескалацією збройного конфлікту в Афганістані, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні - негайно залишити її територію", - наголосили у міністерстві.
У відомстві зазначили, що у разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування варто негайно звертатися до посольства України у Таджикистані.
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