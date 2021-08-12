МЗС рекомендує українцям покинути Афганістан

Про це йдеться у заяві відомства.



"У зв’язку із ескалацією збройного конфлікту в Афганістані, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні - негайно залишити її територію", - наголосили у міністерстві.



У відомстві зазначили, що у разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування варто негайно звертатися до посольства України у Таджикистані.

Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.

24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки

8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном

10 серпня у ЄС заявили, що таліби контролюють 65% Афганістану

Станом на 12 серпня повідомляється, що таліби контролюють 10 з 34 регіональних центрів країни. Бої уряду та бойовиків "Талібану" ведуться за ключові міста півночі та півдня країни - Мазарі-Шаріф та Кандагар.

"Талібан" заявив про захоплення міста Кандагар - другого за величиною в Афганістані.

Таліби захопили місто Герат у Афганістані