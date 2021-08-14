Республіканці просять Байдена "відбити наступ талібів авіаударами"

Макконнел вважає, що "ще не пізно перешкодити талібам захопити Кабул", передає Еспресо.TV.



"Адміністрація (Байдена - ред.) повинна діяти швидко, щоб відбити наступ талібів авіаударами, а також надати критичну підтримку афганським національним силам оборони і безпеки, які захищають столицю", - цитує його та решту підписантів Fox News.



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В такий спосіб, наполягають вони, можна запобігти, здавалося б, неминучому падінню міста (Кабула - ред.)".

Нагадаємо, станом на кінець п'ятниці, 13 серпня 2021 року, під контролем талібів були друге, третє та п'яте за населенням міста Афганістану - Кандагар, Герат та Кундуз. Дипмісії багатьох країн заявляють про скорочення представництв чи їх повну евакуацію. В Кабулі багато біженців, які втікають під захист світського уряду.

Стрімке розширення зони фактичного впливу Талібану в територіальних межах Афганістану почалося після того, як 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.

МЗС рекомендує українцям негайно залишити Афганістан.